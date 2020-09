Земетресение в Хърватия, нов трус на остров Крит

З еметресение с магнитуд 4,2 степен в Хърватия регистрира Европейският сеизмологичен институт в 14:00 часа.

Епицентърът е бил на 90 км северозападно от град Сплит и с дълбочина 10 км.

Няма информация за нанесени щети.

M4.2 #earthquake (#potres) strikes 51 km E of #Zadar (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/I7s3lqrSYZ