Зеленски предложи Денис Шмигал за военен министър на Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски предложи днес досегашния премиер Денис Шмигал за нов министър на отбраната на страната и каза, че опитът му ще бъде полезен в новото украинско правителство, предаде Укринформ.

🇺🇦 Current Ukrainian Prime Minister Shmygal will take the position of Defense Minister after his resignation, Zelensky stated.



