Свят

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, добави той

4 септември 2025, 10:55
Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен
Източник: БТА/АР

Ю жнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ.

"Южна Корея е пример за тържество на ценностите. Нейното развитие е несъпоставимо с това на Северна Корея, която преживя истински икономически и цивилизационен упадък. Южна Корея направи скок напред по отношение на цивилизация, технологии и икономика, защото поощрява хуманността. А това е най-важното за една страна – фокусът да е върху хората", подчерта украинският лидер.

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Той добави, че макар и корейският сценарий за край на войната да е възможен, заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, като освен това по думите му Южна Корея разполага с много по-големи гаранции за сигурност.

Зеленски: Руснаците започнаха да използват войници от Северна Корея в нападения

"Всичко е възможно – но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ. А повярвайте ми, тя разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана, за да гарантира сигурността си. Честно казано, Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, каквито са например зенитно-ракетните комплекси "Пейтриът", притежавани от Южна Корея. Но този паралел има и своите ограничения: населението на Северна Корея е около 20 милиона души, а това на Русия е над 140 млн. Заплахата от Русия е пет-шест, дори десет пъти по-голяма. Пренасянето едно към едно на южнокорейския модел е малко вероятно да удовлетвори нуждите на Украйна в сферата на сигурността", посочи Зеленски и добави, че силно се възхищава на южнокорейския икономически модел.

По-рано съветник по въпросите на сигурността на френския президент Еманюел Макрон каза, че договарянето на прекратяване на огъня е възможно – стига Украйна да получи солидни гаранции за сигурността си, припомня Укринформ. 

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Корейски сценарий война Украйна сигурност Володимир Зеленски
Последвайте ни

По темата

Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 12 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 12 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 14 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 18 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 25 минути

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

<p>Най-големият айсберг в света се разпада</p>

Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

Свят Преди 26 минути

A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г.

<p>Шофьорът от тежката катастрофа с четирима загинали край Хасково е неправоспособен</p>

МВР: Шофьорът от тежката катастрофа с четирима загинали край Хасково е неправоспособен

България Преди 43 минути

Загиналите са трима мъже и жена

Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Любопитно Преди 48 минути

Актьорът открадна шоуто на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на филмовия фестивал във Венеция в сряда

<p>Българин почина на плаж в Гърция</p>

Възрастен българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 1 час

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

България Преди 1 час

Борисов припомни, че социалистите бяха коалиционен партньор и на ПП-ДБ.

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Любопитно Преди 1 час

„Ще бъде по-неформално, отколкото хората си мислят“

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Свят Преди 1 час

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба"

Владими Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун

CNN: Мощните приятели на Русия - съюз на интереси

Свят Преди 1 час

Русия не би могла да поддържа битката в Украйна без китайски и индийски пари, ирански оръжия и, в по-малка степен, жива сила от Северна Корея

<p>Желязков и Коща се срещат в България за ключови разговори</p>

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

България Преди 1 час

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на ЕС и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

България Преди 1 час

Те ще продължат да се множат, сподели проф. Олег Асенов

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 1 час

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

<p>Тръмп: Касапницата трябва да спре</p>

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Свят Преди 2 часа

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, Си и Ким заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 2 часа

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

България Преди 2 часа

"Животното мина на около десетина метра от мен", твърди Светослав Кавдански

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Свят Преди 2 часа

42-годишната Джасвин Сангха прие вината си по пет обвинения, включително по едно за разпространение на кетамин, което е довело до смърт или тежка телесна повреда

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

На 53 по бански: Мира Добрева разбива клишета (СНИМКИ)

Edna.bg

The Guardian: Диетичните подсладители водят до стареене на мозъка

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Желязков в НС: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен

Nova.bg