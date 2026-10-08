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Защо бащи умират след раждането на децата си, а почти никой не проследява това

Повечето смъртни случаи сред бащите през първите години след раждането на детето може да са предотвратими, макар че самото бащинство изглежда е свързано с по-нисък общ риск от смърт, сочи проучване, проведено в САЩ

8 октомври 2026, 14:44
Защо бащи умират след раждането на децата си, а почти никой не проследява това
Източник: iStock

И зследване на повече от 130 000 бебета, родини в американския щат Джорджия, установи, че стотици бащи са починали през първите пет години от живота на детето си, като около 60% от тези смъртни случаи са били потенциално предотвратими. Убийствата, инцидентите, самоубийствата и предозирането с наркотици са причина за повечето от предотвратимите смъртни случаи, което подчертава това, което изследователите наричат голямо сляпо петно в общественото здравеопазване.

Майчината смъртност вече е широко призната като спешен проблем на общественото здравеопазване в Съединените щати, въпреки че отне десетилетия този въпрос да получи устойчиво внимание. Смъртността сред бащите обаче привлече много по-малко внимание.

Изследванията показват, че бащите, особено мъжете в 20-те до началото на 40-те си години, са непропорционално засегнати от предотвратими причини за смърт, включително самоубийство, предозиране, убийство и инциденти. Въпреки това изследователите рядко са изучавали тези смъртни случаи конкретно в контекста на това да станеш родител.

Учени от Северозападния университет работят за привличане на повече внимание към този проблем. 

Повечето смъртни случаи сред бащите са били предотвратими

В ново проучване изследователи от Северозападния университет проследяват всички 130 267 бебета, родени в Джорджия през 2017 г., както и техните бащи през следващите пет години - до 2022 г. През този период 796 бащи са починали.

От тези бащи, починали в рамките на пет години (796), 60% са починали от причини, считани за предотвратими - констатация, която изследователите определят като „огромна изпусната възможност“.

Смъртните случаи включват убийства (143), инциденти (142), самоубийства (102) и предозиране (93). Други 296 бащи са починали от естествена смърт.

Проучването е публикувано в списание JAMA Pediatrics.

Докато комисиите за преглед на майчината смъртност подлагат на подробен анализ смъртните случаи на майките през първата година от живота на детето, изследователите казват, че смъртността при бащите е получила изключително малко подобно внимание. Доколкото им е известно, това е първото проучване, публикувано в научно медицинско списание, което изследва смъртността на бащите през годините след раждането на дете.

„Нашите данни показват, че бащите често умират през първите години от живота на детето си, а нямаме изградени системи, за да разберем как можем да предотвратим това“, казва водещият автор д-р Крейг Гарфийлд, професор по педиатрия и медицински социални науки в Медицинското училище „Файнбърг“ към Северозападния университет. „Това е огромно сляпо петно“, допълва Гарфийлд. 

Резултатите наподобяват модел, вече документиран в изследванията на майчината смъртност. Смъртните случаи около прехода към родителство често са свързани повече със социална уязвимост, отколкото с биология, и много от тях могат да бъдат предотвратени. Въпреки това смъртните случаи сред бащите остават до голяма степен неотчетени и неадресирани.

Предишни изследвания също свързват участието на бащата с по-добри здравословни резултати за децата и семействата. В същото време отсъствието на баща се асоциира с редица отрицателни последици за децата.

Самото бащинство може да има защитна роля

Въпреки че много бащи в проучването са починали от предотвратими причини, изследователите са разкрили и една на пръв поглед противоречива констатация. Бащинството е свързано с по-ниска обща смъртност сред мъжете в Джорджия между 2017 г. и 2022 г.

При мъжете над 20 години бащите постоянно са имали по-ниски нива на смъртност в сравнение с мъжете, които нямат деца.

Например при тези на възраст от 30 до 34 години смъртността за бащите в Джорджия е била 120 смъртни случая на 100 000 мъже в сравнение с 231 смъртни случая на 100 000 сред мъжете без деца.

„Изглежда, че бащинството има защитна функция в тази конкретна група мъже“, казва Гарфийлд.

„Бяхме изненадани да видим намалена смъртност сред мъжете, които са бащи. Дали това се дължи на промени в начина на живот, ново усещане за цел или нови роли и отговорности, не знаем, но със сигурност заслужава по-нататъшно проучване“, казва Гарфийлд.

Кой е изложен на най-голям риск?

За анализа учените са изследвали ражданията в целия щат Джорджия между 2017 г. и 2022 г. и са свързали тези данни със смъртните актове на бащите, вписани в свидетелствата за раждане. Те са проучили причините за смъртта, общите нива на смъртност и дали бащинството влияе върху риска за мъжа от смърт.

Смъртните случаи от неестествена смърт са били по-чести сред по-младите бащи.

Ражданията, платени от програмата Medicaid (щатската здравна програма за хора с ниски доходи в САЩ - бел.ред.), и липсата на брак са свързани с по-голям риск от убийство. Починалите бащи са били по-често по-възрастни, тъмнокожи (извън латиноамерикански произход), неженени, живеещи в селски райони и свързани с раждания, поети от Medicaid.

По-високото ниво на образование, латиноамериканският произход и ражданията, платени чрез програмата Tricare (здравната програма за военнослужещите и техните семейства в САЩ - бел.ред.), са свързани с по-малък брой смъртни случаи.

Опитът в болницата вдъхновява проучването

Гарфийлд, педиатър в Детската болница „Ан и Робърт Х. Лури“ в Чикаго, споделя, че опитът му със семейства в отделението за интензивно лечение на новородени е помогнал за подтикването на това изследване.

Той се е сблъсквал с множество майки, справящи се с внезапната смърт на партньора си от причини като стрелби, автомобилни катастрофи и други непредвидени събития.

„По моя опит това се случва по-често отколкото смъртта на майката“, казва Гарфийлд.

„Смъртта на всеки родител има огромни последици за детето и като педиатър най-много се грижа за това как смъртта на родителя влияе на детето, особено в ранните години“, казва Гарфийлд.

Гарфийлд е публикувал десетки проучвания, изследващи физическото и психическото здраве на бащите. Въпреки това той споделя, че е открил много малко изследвания, фокусирани конкретно върху бащи, които умират през първите няколко години след раждането на детето си.

Защо изследователите се фокусираха върху Джорджия

Подобен общонационален анализ на смъртността при бащите в момента е невъзможен поради ограничения в начина, по който се обработват данните за раждаемостта и смъртността.

Щатите събират подробни данни за ражданията и смъртните случаи, но когато тези записи се съпоставят на национално ниво, личната информация се премахва. Това прави невъзможно свързването на отделните бащи с конкретни причини за смърт и друга важна информация, необходима за този тип анализ.

Гарфийлд и колегите му са успели да проучат Джорджия, защото вече са имали достъп до данните на щата чрез съществуващ проект, наречен PRAMS for Dads (Система за наблюдение и оценка на риска при бременност за бащи), който екипът разработва и за първи път пилотира в Джорджия през 2018 г.

Гарфийлд се надява, че и други щати ще извършат подобни анализи на собствените си данни. Обединяването на тези усилия с течение на времето би могло да помогне на изследователите да разберат по-добре смъртността при бащите в целите Съединени щати и да разработят система за проследяване на проблема на национално ниво.

„Ако не го измерваме, не можем да го променим“, казва Гарфийлд и добавя „А това засяга хиляди деца“.

Други съавтори от Северозападния университет включват Клариса Д. Саймън и Кати Беджети.

Източник: sciencedaily    
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