Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

39 процента - на 1 август Доналд Тръмп обяви, че това са митата, с които ще облага вноса от Швейцария. За малката, но богата европейска държава това се превръща в сериозно предизвикателство, защото САЩ са най-големият ѝ търговски партньор, съобщи Deutsche Welle.

Швейцарските компании се местят към ЕС

АРД разказва за фирмата "Термоплан", която произвежда кафемашини за американския гигант "Старбъкс". Митата на Тръмп струват на компанията 200 хиляди евро седмично, споделя генералният директор Адриан Щайнер.

Швейцарският бизнес в момента се опитва да се преориентира към държавите от ЕС и по-конкретно Германия, на които САЩ наложиха мита от едва 15%. Проучвания сочат, че голям процент от компаниите обмислят да преместят производството си. "Термоплан" е една от тях. Офисите на компанията в германската провинция Баден-Вюртемберг вече се преустройват в производствена зала, така че кафемашините да бъдат сглобявани там и съответно по-евтино експортирани към САЩ.

"Германия и ЕС постигнаха по-добра митническа сделка със САЩ. Искаме да се възползваме от нея", казва швейцарският депутат Симон Мишел, който ръководи и медицинската компания "Ипсомед". Но пояснява: "Швейцария никога няма да стане член на Европейския съюз. Имаме отношения, базирани на доверие, които функционират отлично."

Неговата компания произвежда писалки, които се пълнят с инсулин и използват от диабетици. Приблизително половината от производството ще бъде преместено в бъдеще в Шверин, Германия.

Правителството в Берн се опитва да постигне споразумение

Американските мита вече промениха политиката на редица компании, въпреки че апелативен съд в САЩ постанови, че част от тях са незаконни. Предстои произнасяне и на Върховния съд.

Правителството в Берн се опитва да постигне споразумение със САЩ. Големият дефицит в търговията между двете държави, който е над 40 милиарда евро, се дължи основно на вноса на злато, от който обаче Швейцария печели съвсем малко, тъй като то единствено се претопява в страната. Това може да се промени като част от бъдещата сделка. Детайлите все още се пазят в тайна, но източници съобщават, че част от претопяването може да бъде преместено в САЩ, пише АРД.