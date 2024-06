Започна хаджът, 2 млн. мюсюлмани отиват на поклонение в Мека

З а милиони поклонници мюсюлмани от цял свят започва ежегодното поклонение в свещения град Мека в Саудитска Арабия. Очаква се в него да вземат участие 2 млн. души, предаде ДПА.

*Видеото е архивно!

След като направят ритуални обиколки около Кааба, каменното здание във формата на куб в Голямата джамия в Мека, поклонниците ще се отправят към намиращата се наблизо долина Мина, където ще лагеруват в един от най-големите палаткови градове в света.

The long walks, scorching heat and massive crowds at the Hajj pilgrimage in Saudi Arabia can be grueling. Many pilgrims say items like wide-brimmed hats, cross-body bags, portable chairs and slip-on shoes can ease the journey. By @riazat_butt. https://t.co/XcvoDNoraS