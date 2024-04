Задигнаха 30 млн. долара от частен трезор в Лос Анджелис

К радци за откраднали 30 милиона долара от частен трезор в Лос Анджелис, съобщи вчера полицията в града, цитирана от Асошиейтед прес. Кражбата е била извършена в нощта на Великден в неназован обект в района на Силмар в долината Сан Фернандо, където се съхраняват пари от предприятия в целия регион, съобщи командирът на полицейското управление на Лос Анджелис Илейн Моралес пред вестник "Лос Анджелис таймс".

Thieves stole as much $30 million in an Easter Sunday burglary at a Los Angeles money storage facility in one of the largest cash heists in city history, police said Wednesday. https://t.co/Jdc6IeKZ1H