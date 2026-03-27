Взривове разтърсиха Бейрут

И зраелската армия съобщи, че е извършила масирани удари в иранската столица Техеран, предаде Франс прес.

„Преди малко армията завърши серия от мащабни удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в центъра на Техеран“, се казва в кратко съобщение, без допълнителни подробности.

EN DIRECT - Guerre au Moyen-Orient: nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth et Téhéran

Междувременно взривове разтърсиха южната част на ливанската столица Бейрут. Местни медии съобщават за израелски удари.

Кадри на телевизията на агенция АФП показват дим, издигащ се от южните предградия на Бейрут, смятани за бастион на проиранското движение "Хизбула". Все още не е ясно дали ударите са причинили жертви.

Тази зона редовно е обект на удари, откакто Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато "Хизбула" започна да изстрелва ракети по Израел в отмъщение за убийството на върховния ирански лидер, аятолах Али Хаменей. "Хизбула" пое отговорност за серия атаки срещу израелските военни, които извършват сухопътни операции в Южен Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в сряда вечерта, че Израел разширява „буферна зона“ в Ливан, за да „отстрани заплахата от ракетите на "Хизбула".