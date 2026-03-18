Свят

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

18 март 2026, 09:43
Източник: БТА

И зраелски въздушен удар порази квартал „Башура“ в центъра на Бейрут, заяви очевидец на агенция Ройтерс, като добави, че в района се е чул силен взрив, след като израелските военни предупредиха жителите на сграда да я напуснат, предаде Ройтерс.

Израел удари гъстонаселен жилищен район в Бейрут

Атаката беше част от по-широкообхватната поредица от израелски удари срещу Ливан рано тази сутрин, включваща нападения срещу други части на ливанската столица, както и южната и източната част на страната, които сигнализираха за засилване на израелската кампания срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

При други израелски удари в Бейрут тази сутрин са били убити най-малко шестима души и са били ранени 24, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари, съобщи държавната информационна агенция на Ливан, цитирайки министерството на здравеопазването.

Израелската армия заяви, че е започнала да нанася удари по цели на „Хизбула“ в Южен Ливан.

Израелската авиация нанесе нови удари по Бейрут, четирима души загинаха

Новите удари въвличат Ливан още по-дълбоко във войната в Близкия изток, след като „Хизбула“ атакува Израел на 2 март, заявявайки, че целта ѝ е да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран, посочва Ройтерс. Израел отговори с офанзива, която отне живота на повече от 800 души в Ливан и принуди над 800 000 да напуснат домовете си.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Последвайте ни

По темата

Тяло на мъж изплува oт морето край Варна

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Екшън в хижа

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 10 минути

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

.

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 26 минути

Срещата е била инициирана от американската страна

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Свят Преди 53 минути

Фридрих Мерц претърпя двоен обрат в отношенията си с Доналд Тръмп

<p>Зеленият рай на Севера: Защо българите избират Ирландия за свой нов дом?</p>

БезГранично: Пътеводител за новия живот в Ирландия през 2026 г.

БезГранично Преди 55 минути

През 2026 г. страната се утвърждава като един от най-динамичните технологични и икономически центрове в Европа, привличайки хиляди българи

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

България Преди 1 час

Извършват се проверки на адреси, превозни средства и лица

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Свят Преди 1 час

<p>Техеран потвърди смъртта на&nbsp;Али Лариджани</p>

Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани

Свят Преди 2 часа

Дрон атакува отново американското посолство в Багдад

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

България Преди 2 часа

Майката на убития Митко настоява за най-тежкото наказание

Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

България Преди 2 часа

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите, заяви министър-председателят

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

България Преди 3 часа

Общо 24 политически формации участват във вота на 19 април

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

България Преди 3 часа

Депутатите ще работят в следващите два дни, след това излизат във ваканция до изборите на 19 април

,

Магистралата, заради която Черна гора едва не фалира

Свят Преди 3 часа

Автомагистрала, строена с кредити от Китай, почти докара Черна гора до фалит

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Свят Преди 3 часа

Жените се възстановяват от инсулт по-трудно от мъжете

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Любопитно Преди 3 часа

Унгарската пицария предизвиква съвременните представи за италианската класика с лимитирана серия, базирана изцяло на съставки, достъпни в Античността – включително ферментирал рибен сос и тесто със сок от спанак

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

Любопитно Преди 3 часа

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Скандалът с „kiss cam“ на Coldplay: жената хваната с шефа си проговори "Цената, която платих, беше немислима“

Edna.bg

Започни деня с усмивка: малките неща, които правят жената щастлива

Edna.bg

От Сенегал избухнаха: Очаквайте Трета световна война във футбола! Инфантино се мисли за Тръмп

Gong.bg

ВВС с материал за Левски и Лудогорец: "сините" са сензация, "орлите" - доминират

Gong.bg

Изкуство за душата: Среща с иранеца, който съживява Ван Гог в XXI век

Nova.bg

Гюров: Няма да участваме в предизборната кампания, но ще опазим честния вот

Nova.bg