Изригване на Етна: Безопасно ли е да се пътува до Сицилия

Н ай-активният вулкан в Европа, Етна, отново изригна, като показа зрелищно количество лава и пепел. Но за туристите, които планират да посетят Сицилия, остава въпросът: Дали все още е безопасно да се пътува? Отменят ли се полети?

Етна: Впечатляващ, но активен вулкан

Разположена на източния бряг на Сицилия, планината Етна е най-високият и най-активен вулкан в Европа. Последното му изригване започна на 11 февруари, като разтопена лава и облаци пепел осветиха небето и го направиха видим от километри.

Изригването се случва от югоизточния кратер, известен като Bocca Nuova, което означава „новата уста“. В момента от кратера тече 3-километрова река от лава, която привлича вниманието на учени и туристи.

В миналото изригванията са покривали близките градове с черна вулканична пепел, което временно е засягало ежедневния живот. Този път обаче въздействието е минимално. Туристите и местните жители продължават да се разхождат по вулкана, наслаждавайки се на уникалното преживяване въпреки продължаващата вулканична дейност.

Но какво означава това за пътуванията, особено за полетите до и от Сицилия?

Отворено ли е летище Катания?

Летище Катания-Фонтанароса, известно още като летище Винченцо Белини, е главната врата за международните пътници, които посещават Сицилия. Разположено в подножието на планината Етна, летището предлага спираща дъха гледка към вулкана на пристигащите и заминаващите пътници.

На 12 февруари част от летището трябваше временно да бъде затворено поради намалена видимост от вулканичната пепел. Оттогава обаче то е отворено отново и полетите се извършват както обикновено.

Въпреки това летищните власти съветват пътниците да проверят статуса на полетите си, преди да се отправят към летището. Вулканичната активност може да се променя бързо и полетите все още могат да бъдат засегнати в зависимост от облаците пепел и посоката на вятъра.

Как да проверите състоянието на полета

За да получат най-актуалната информация за полетите, пътниците трябва:

✔️ да проверяват официалния уебсайт или приложението на своята авиокомпания

✔️ да следят каналите на авиокомпанията в социалните медии за актуализации в реално време

✔️ да следят имейл адреса, използван за резервация, тъй като авиокомпаниите уведомяват пътниците за евентуални отменени полети или закъснения

Могат ли пътниците да получат обезщетение за прекъснатите полети?

Ако полетите на летище Катания бъдат нарушени допълнително, пътниците могат да имат право на възстановяване на сумата или на алтернативен полет. Обезщетението обаче зависи от това дали авиокомпанията е могла да предотврати прекъсването.

В случаите на природни явления, като например изригване на вулкани, авиокомпаниите не са задължени да предлагат обезщетение, тъй като тези смущения са извън техния контрол. Въпреки това те трябва да пренасочат пътниците към следващия свободен полет или да възстановят сумата, ако полетът е отменен или закъснява с повече от три часа.

За допълнителна защита силно се препоръчва да се направи застраховка при пътуване. Много полици покриват разходи, свързани с прекъсване на полети, настаняване и непредвидени разходи, причинени от природни бедствия.

Безопасно ли е да пътувате до Сицилия по време на изригването?

Да, пътуването до Сицилия е безопасно дори по време на изригването на планината Етна.

