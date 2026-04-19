Свят

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

19 април 2026, 18:50
Д алеч под пищните топиарни фигури, под вълнообразните тревни площи и огромното езеро, заобикалящо бивш кралски дворец в покрайнините на Брюксел, шепа учени извършват ежедневната си работа, пише The Times.

Скрити в архив, където проникват само тънки снопове дневна светлина, изследователите от AfricaMuseum в Тервюрен прелистват чупливи купчини пожълтели листове, завързани с връв, без да се впечатляват от разгорещения спор около документите в ръцете им. Архивите и по-специално картите, които те съдържат, наскоро се превърнаха в център на геополитически сблъсък между правителството на Демократична република Конго и американска компания за проучване на полезни изкопаеми, финансирана от рисков капиталов фонд, основан от Бил Гейтс.

Това са най-пълните геоложки записи на може би най-богатата на ресурси държава в света: Демократична република Конго (ДРК). В дълбините на нейната земя се намират колтан, кобалт, мед, литий, уран и много други ресурси. Това са основни елементи за съвременната отбрана, инфраструктура и технологии; ключови за производството на изтребители, телефони, батерии за електрически автомобили, вятърни паркове и атомни електроцентрали. А централноафриканската държава разполага с неизползвани находища, оценявани на 24 трилиона щатски долара.

Американските минни компании, с подкрепата на администрацията на Доналд Тръмп, се стремят да изпреварят Китай в надпреварата за тези редки земни минерали. Когато Съединените щати посредничиха за мирно споразумение миналата година между ДРК и източния ѝ съсед Руанда, в договора беше включена възможността за по-големи "инвестиционни възможности в различни сектори, включително минния", между ДРК и Съединените щати.

Но въпросът винаги е бил къде да се търси в държава, която е по-голяма от Западна Европа. В страна, където изоставени пътища и железопътни линии са били погълнати от природата, и където въоръжени групировки правят проучването скъпо и опасно. Според някои хора отговорът се крие именно в този архив.

В полумрака на стелажите Флориас Меес, главният геолог на музея, преглежда папки, всяка от които подсказва за впечатляваща история: диаманти, манган, злато, мед, уран. Той внимателно изважда една, посочвайки името на корицата: полковник Хенри. "Известният полковник", казва Меес, визирайки Жосуе Хенри, белгийски военен, който в началото на 20-и век предприема необикновени мисии в сърцето на Африка, за да картографира геоложките ресурси на тогавашното Конго свободна държава.

"Невероятно е какво понякога се вижда тук", казва Меес. "Има големи мини, които днес съществуват, а преди 30 години не са съществували, но местоположението на залежите е било известно още тогава" и е описано в картите.

Записите датират от времето, когато Конго е било колония: завладяно от Леополд II като лична собственост през 1885 г., а през 1908 г. поето от белгийската държава. Архивът включва повече от километър дневници, доклади от мисии и геоложки проучвания на учени и изследователи, както и документи на минни, горски и железопътни компании, които след независимостта на Конго през 1960 г. са предали архивите си на музея. Освен това има и около 25 000 карти.

Папката в ръцете на Меес е от мисията между 1920 и 1922 г. и съдържа прецизните бележки на Хенри, направени по време на ръчно картографиране на райони в Конго, които да бъдат изпратени на белгийската държава. Той описва къде смята, че има залежи на мед и злато, както и релефа на региона.

"Това беше много прецизна бюрократична държава. Те са съхранявали всичко", казва Адам Хохшилд, автор на книгата "Призракът на крал Леополд". "Очаквам тези карти да са много подробни. И очевидно минните компании смятат така, иначе нямаше да се стремят толкова към тях."

Десетилетия на нестабилност в независимата ДРК означават, че колониалните записи остават най-пълният източник на информация, според Хохшилд. За компаниите, които решават къде да копаят, такива документи могат да спестят скъпия процес на проучване "на сляпо".

Само една медна мина, Камоа-Какула в далечния юг, е донесла 3,28 милиарда щатски долара за канадската компания Ivanhoe Mines през миналата година. Карта на полковник Хенри от 1897 г., казва Меес, точно е показвала всички медни залежи, които днес се добиват в района.

През юни миналата година американската компания KoBold Metals, която използва изкуствен интелект за проучване на полезни изкопаеми и е частично финансирана от фонда Breakthrough Energy Ventures (създаден от Бил Гейтс, с инвеститори като Джеф Безос и Европейската инвестиционна банка), е посетила музея с искане за достъп до архивите. Компанията заявила, че е била помолена от правителството на ДРК да помогне за дигитализацията на документите и да ги направи публични. Но музеят, който се финансира от държавата, е отказал.

"От етична гледна точка намираме за деликатно да позволим на частна компания да поеме цял архив или колекция от архиви. Смятаме, че това не е нещо, което трябва да правим", казва директорът на музея Барт Оуври.

Той посочва, че музеят вече има собствен партньорски проект, финансиран от Европейския съюз, с правителството на ДРК за дигитализация на архивите и тяхното публично достъпване, като се очаква процесът да отнеме пет години. "Няма смисъл експертизата да бъде само в частния сектор; тя трябва да бъде и в публичния сектор", казва Оуври. Той добавя, че засега няма търговски партньорства, но не изключва такива в бъдеще.

KoBold обвинява белгийската страна в неискреност. Компанията твърди, че според споразумението си с ДРК ще направи документите публични за всички и по-бързо, и че не цели да ги "присвои", въпреки че ще ги използва за търговско проучване. Наскоро KoBold обяви старта на "най-голямата кампания за проучване на литий в историята" в 13 района на ДРК.

Компанията обвинява Белгия, че отказва да се освободи от влиянието си върху бившата си колония и че третира архивите като свои, когато морално, ако не и юридически, те принадлежат на Конго. Според нея става дума за съвременна форма на "дигитален колониализъм".

"Тези архиви принадлежат на народа на Конго. Времето, в което те са заключени в колониален архив, е приключило", казва Бенджамин Катабука, директор на KoBold-DRC.

Администрацията на Доналд Тръмп подкрепя KoBold. Представител на Държавния департамент заявява, че "това не са белгийски документи, а документи на ДРК" и че Белгия е загубила правото да определя съдбата на тези държави преди 60 години.

Това е особено чувствителен въпрос. Белгия продължава да се бори с колониалното си наследство, което все още е видимо в Брюксел чрез статуи и монументална архитектура. По време на управлението на крал Леополд II Конго е било средство за лично обогатяване, той е спечелил около 1,1 милиарда щатски долара в днешни стойности от ресурсите му.

В края на 19-и век, по време на каучуковия бум, Леополд е поробвал огромен брой хора, принуждавайки ги да добиват каучук в джунглата. Смята се, че милиони конгоанци са загинали от глад, болести или насилие по време на неговото управление.

Белгийски офицери са получавали заповеди да отрязват ръце или крака на убити хора като доказателство, че не са изразходвали куршуми напразно.

През 2022 г. белгийският парламент прие закон за реституция, който позволява връщане на незаконно придобити предмети от колониалния период, но архивите не са включени.

Русия е готова да разшири географията на проучванията за находища в Африка

Най-значимото досега връщане е златен зъб на Патрис Лумумба, първия министър-председател на независимото Конго, убит през 1961 г. с участие на ЦРУ и с помощта на Белгия.

В същото време музеят продължава да отстоява позицията си относно архивите, които остават обект на спор в условията на засилваща се геополитическа конкуренция за ресурси.

Един конгоанец, работещ с министерството на мините, казва, че е доволен, че Белгия "се противопоставя" на сделката: "Да си партнираш с държава е едно, но с една компания, защо бихме го направили?"

Над земята, сред препарирани крокодили и главата на гигантска риба тигър, се намира изложбата с минерали. Манганово розово и зелени медни нюанси блестят зад стъкло. Уранът е представен само с изображения, тъй като е твърде радиоактивен за изложба.

"Има ли изобщо ресурси, които Конго да няма?". "Не, не мисля", казва един изследовател.

ДР Конго Минерални ресурси Колониално наследство AfricaMuseum Геоложки карти KoBold Metals Белгия Конкуренция за ресурси Бил Гейтс Дигитализация на архиви
Последни новини

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

България Преди 28 минути

Славяново празнува победата на Румен Радев

Славяново празнува победата на Румен Радев

България Преди 41 минути

Населеното място стана известно като "президентското село"

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

България Преди 2 часа

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

България Преди 2 часа

Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Свят Преди 2 часа

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

<p>МВР:&nbsp;Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани</p>

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

България Преди 2 часа

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Свят Преди 3 часа

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

<p>Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран</p>

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Свят Преди 3 часа

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 3 часа

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 3 часа

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

,

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Любопитно Преди 3 часа

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

България Преди 3 часа

75 машини са показали неизправности

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

България Преди 3 часа

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 3 часа

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Свят Преди 4 часа

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

Edna.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Титла №35 е факт! Байерн продължи стряскащата си доминация в Германия

Gong.bg

Манчестър Сити - Арсенал 1:1 /първо полувреме/

Gong.bg

EXIT POLL: Първи резултати от парламентарния вот

Nova.bg

По колко депутати ще имат партиите в новия парламент

Nova.bg