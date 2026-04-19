Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Д алеч под пищните топиарни фигури, под вълнообразните тревни площи и огромното езеро, заобикалящо бивш кралски дворец в покрайнините на Брюксел, шепа учени извършват ежедневната си работа, пише The Times .

Скрити в архив, където проникват само тънки снопове дневна светлина, изследователите от AfricaMuseum в Тервюрен прелистват чупливи купчини пожълтели листове, завързани с връв, без да се впечатляват от разгорещения спор около документите в ръцете им. Архивите и по-специално картите, които те съдържат, наскоро се превърнаха в център на геополитически сблъсък между правителството на Демократична република Конго и американска компания за проучване на полезни изкопаеми, финансирана от рисков капиталов фонд, основан от Бил Гейтс.

Това са най-пълните геоложки записи на може би най-богатата на ресурси държава в света: Демократична република Конго (ДРК). В дълбините на нейната земя се намират колтан, кобалт, мед, литий, уран и много други ресурси. Това са основни елементи за съвременната отбрана, инфраструктура и технологии; ключови за производството на изтребители, телефони, батерии за електрически автомобили, вятърни паркове и атомни електроцентрали. А централноафриканската държава разполага с неизползвани находища, оценявани на 24 трилиона щатски долара.

Американските минни компании, с подкрепата на администрацията на Доналд Тръмп, се стремят да изпреварят Китай в надпреварата за тези редки земни минерали. Когато Съединените щати посредничиха за мирно споразумение миналата година между ДРК и източния ѝ съсед Руанда, в договора беше включена възможността за по-големи "инвестиционни възможности в различни сектори, включително минния", между ДРК и Съединените щати.

Но въпросът винаги е бил къде да се търси в държава, която е по-голяма от Западна Европа. В страна, където изоставени пътища и железопътни линии са били погълнати от природата, и където въоръжени групировки правят проучването скъпо и опасно. Според някои хора отговорът се крие именно в този архив.

В полумрака на стелажите Флориас Меес, главният геолог на музея, преглежда папки, всяка от които подсказва за впечатляваща история: диаманти, манган, злато, мед, уран. Той внимателно изважда една, посочвайки името на корицата: полковник Хенри. "Известният полковник", казва Меес, визирайки Жосуе Хенри, белгийски военен, който в началото на 20-и век предприема необикновени мисии в сърцето на Африка, за да картографира геоложките ресурси на тогавашното Конго свободна държава.

"Невероятно е какво понякога се вижда тук", казва Меес. "Има големи мини, които днес съществуват, а преди 30 години не са съществували, но местоположението на залежите е било известно още тогава" и е описано в картите.

Записите датират от времето, когато Конго е било колония: завладяно от Леополд II като лична собственост през 1885 г., а през 1908 г. поето от белгийската държава. Архивът включва повече от километър дневници, доклади от мисии и геоложки проучвания на учени и изследователи, както и документи на минни, горски и железопътни компании, които след независимостта на Конго през 1960 г. са предали архивите си на музея. Освен това има и около 25 000 карти.

Папката в ръцете на Меес е от мисията между 1920 и 1922 г. и съдържа прецизните бележки на Хенри, направени по време на ръчно картографиране на райони в Конго, които да бъдат изпратени на белгийската държава. Той описва къде смята, че има залежи на мед и злато, както и релефа на региона.

"Това беше много прецизна бюрократична държава. Те са съхранявали всичко", казва Адам Хохшилд, автор на книгата "Призракът на крал Леополд". "Очаквам тези карти да са много подробни. И очевидно минните компании смятат така, иначе нямаше да се стремят толкова към тях."

Десетилетия на нестабилност в независимата ДРК означават, че колониалните записи остават най-пълният източник на информация, според Хохшилд. За компаниите, които решават къде да копаят, такива документи могат да спестят скъпия процес на проучване "на сляпо".

Само една медна мина, Камоа-Какула в далечния юг, е донесла 3,28 милиарда щатски долара за канадската компания Ivanhoe Mines през миналата година. Карта на полковник Хенри от 1897 г., казва Меес, точно е показвала всички медни залежи, които днес се добиват в района.

През юни миналата година американската компания KoBold Metals, която използва изкуствен интелект за проучване на полезни изкопаеми и е частично финансирана от фонда Breakthrough Energy Ventures (създаден от Бил Гейтс, с инвеститори като Джеф Безос и Европейската инвестиционна банка), е посетила музея с искане за достъп до архивите. Компанията заявила, че е била помолена от правителството на ДРК да помогне за дигитализацията на документите и да ги направи публични. Но музеят, който се финансира от държавата, е отказал.

"От етична гледна точка намираме за деликатно да позволим на частна компания да поеме цял архив или колекция от архиви. Смятаме, че това не е нещо, което трябва да правим", казва директорът на музея Барт Оуври.

Той посочва, че музеят вече има собствен партньорски проект, финансиран от Европейския съюз, с правителството на ДРК за дигитализация на архивите и тяхното публично достъпване, като се очаква процесът да отнеме пет години. "Няма смисъл експертизата да бъде само в частния сектор; тя трябва да бъде и в публичния сектор", казва Оуври. Той добавя, че засега няма търговски партньорства, но не изключва такива в бъдеще.

KoBold обвинява белгийската страна в неискреност. Компанията твърди, че според споразумението си с ДРК ще направи документите публични за всички и по-бързо, и че не цели да ги "присвои", въпреки че ще ги използва за търговско проучване. Наскоро KoBold обяви старта на "най-голямата кампания за проучване на литий в историята" в 13 района на ДРК.

Компанията обвинява Белгия, че отказва да се освободи от влиянието си върху бившата си колония и че третира архивите като свои, когато морално, ако не и юридически, те принадлежат на Конго. Според нея става дума за съвременна форма на "дигитален колониализъм".

"Тези архиви принадлежат на народа на Конго. Времето, в което те са заключени в колониален архив, е приключило", казва Бенджамин Катабука, директор на KoBold-DRC.

Администрацията на Доналд Тръмп подкрепя KoBold. Представител на Държавния департамент заявява, че "това не са белгийски документи, а документи на ДРК" и че Белгия е загубила правото да определя съдбата на тези държави преди 60 години.

Това е особено чувствителен въпрос. Белгия продължава да се бори с колониалното си наследство, което все още е видимо в Брюксел чрез статуи и монументална архитектура. По време на управлението на крал Леополд II Конго е било средство за лично обогатяване, той е спечелил около 1,1 милиарда щатски долара в днешни стойности от ресурсите му.

В края на 19-и век, по време на каучуковия бум, Леополд е поробвал огромен брой хора, принуждавайки ги да добиват каучук в джунглата. Смята се, че милиони конгоанци са загинали от глад, болести или насилие по време на неговото управление.

Белгийски офицери са получавали заповеди да отрязват ръце или крака на убити хора като доказателство, че не са изразходвали куршуми напразно.

През 2022 г. белгийският парламент прие закон за реституция, който позволява връщане на незаконно придобити предмети от колониалния период, но архивите не са включени.

Най-значимото досега връщане е златен зъб на Патрис Лумумба, първия министър-председател на независимото Конго, убит през 1961 г. с участие на ЦРУ и с помощта на Белгия.

В същото време музеят продължава да отстоява позицията си относно архивите, които остават обект на спор в условията на засилваща се геополитическа конкуренция за ресурси.

Един конгоанец, работещ с министерството на мините, казва, че е доволен, че Белгия "се противопоставя" на сделката: "Да си партнираш с държава е едно, но с една компания, защо бихме го направили?"

Над земята, сред препарирани крокодили и главата на гигантска риба тигър, се намира изложбата с минерали. Манганово розово и зелени медни нюанси блестят зад стъкло. Уранът е представен само с изображения, тъй като е твърде радиоактивен за изложба.

"Има ли изобщо ресурси, които Конго да няма?". "Не, не мисля", казва един изследовател.