Въпреки желанието си Байдън едва ли ще спре войната в Йемен

Н а 4 февруари светът си спомни за една от най-тежките войни в наше време, конфликтът в Йемен, след като американският президент Джо Байдън направи изявление, с което оповести вече официално основните външнополитически линии, които си поставя за момента администрацията му.

Изказването за Йемен дойде заедно с новината, че САЩ няма да изтеглят войници от Германия и спират процеса, който започна по времето на Доналд Тръмп. И така стана ясно, че американските военни вече няма да подпомагат водената от Саудитска Арабия коалиция срещу бунтовническите сили в Йемен. Съветникът по национална сигурност Джейк Съливан заяви допълнително, че акциите на Вашингтон срещу силите на Ал Кайда в Йемен няма да бъдат спирани. Йеменският клон на Ал Кайда се счита за един от най-опасните, като хора именно от този клон вземат най-активно участие при подготовката на атаката от 11 септември 2001 г. в САЩ. Оттогава насам САЩ нанасят редовни удари в Йемен, а също и в Сомалия, където действа много активен клон на групировката - Ал Шабаб.

Изявлението на Байдън идва на фона няколко събития относно региона, сред които напрежение в Израел дали новата администрация ще продължи натиска върху Иран и неговата експанзия в Ирак и Сирия, и неяснота относно отношенията със Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ), които имаха благословията на Тръмп. Междувременно в Сомалия бяха нанесени удари по цели на Ал Шабаб, които се оказаха първите за администрацията на Байдън, а той стана четвъртият поред американски президент, който нарежда удари в Източна Африка.

