Военният преврат в Мианмар е предизвикателство за Байдън и Запада

Н а 1 февруари новоизбраният парламент на Мианмар трябваше да положи клетва за предстоящия петгодишен мандат. Но в ранните часове преди церемонията военните в страната, обявиха, че поемат властта и разположиха войници по улиците на столицата Найпидо и най-големия град Янгон. С проведени в ранните часове акции, армията задържа Главния държавен съветник – де факто ръководител на правителството - Аун Сан Су Чи и президента Вин Мин. Заедно с тях бяха арестувани множество депутати от управляващата партия Национална лига за демокрация (НЛД) и други критици на военните. Армията също така обискира домовете на служители и активисти на НЛД в цялата страна и временно прекъсна мобилните телефони и интернет достъпа.

В този комуникационен вакуум военните излъчиха съобщение, че са въвели едногодишно извънредно положение и са поставили генерал Мин Шве, вицепрезидент и бивш ръководител на военното командване на Янгон, за изпълняващ длъжността президент. Армията също така съобщи, че Мин Шве е прехвърлил законодателна, изпълнителна и съдебна власт на главнокомандващия армията, старши генерал Мин Аун Хлайн, за времето на извънредната ситуация. Междувременно стана ясно, че Су Чи и президентът са обвинени официално по Закона за внос и износ и за „нелегални събирания“ по силата на разпоредбите за противодействие на COVID-19. Те ще останат в ареста до 15 февруари до последващи действия на съда.

Пучът от 1 февруари е първият в Мианмар от 1988 г. насам и дойде след дни на слухове и съобщения за предстоящи военни действия. И подобно на предишните преврати в историята на страната, и този беше оправдан, че е в името на демокрацията: конституцията на Мианмар привидливо позволява на армията да поеме властта, за да предотврати всяка ситуация, която "може да причини разпадане на Съюза или да накърни националната солидарност, или да причини загуба на суверенитет".

В този случай армията твърди, че трябва да разследва обвиненията в измами на изборите в страната на 8 ноември миналата година, при които партията на Аун Сан Су Чи спечели широка победа над партията, ползваща се с благословията на военните, Съюз за солидарност и развитие (ССР). В изявление след преврата, което носи прилики с твърденията на бившия американски президент Доналд Тръмп за изборни злоупотреби, военните на Мианмар твърдят, че е имало „ужасна измама“ по време на парламентарните избори, които „не са се провели в името на осигуряването на стабилна демокрация“. Ръководството на армията обяви също, че една година след „разследване на злоупотребите“ ще се проведат нови избори и че военните ще се откажат от властта, и ще я предадат на победилата партия.

Едва ли има обаче международен наблюдател, който да смята, че наистина предполагаемата изборна измама е това, което възпрепятства пътя на Мианмар към демокрацията. Забавените и дори спрели реформи увеличиха пропастта между цивилното население и военните през последните години. Генералите, които никога реално не са излизали напълно от властта, сами предприеха реформи след националните избори в края на 2010 г., довели на власт полуцивилно правителство.

Новият кабинет отвори политическото пространство и изгради нови отношения със САЩ и други западни и регионални правителства. През цялото време обаче военните запазиха собствените си привилегии чрез правото на вето по конституционни въпроси и получаване на места в парламента. Победата на НЛД на изборите миналият ноември заплаши този баланс на силите. Вместо да види, че авторитетът им ерозира значително, военният ешелон реши да спре политическото развитие на Мианмар и се върна към хунтата.

