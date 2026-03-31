Свят

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града

31 март 2026, 14:41
Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург
Източник: AP/БТА

В ълк нахапа жена в търговски район на Хамбург – втория по големина град в Германия, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на местните власти.

Федералната агенция за опазване на околната среда заяви, че това е първото подобно нападение, откакто през 1998 г. в Германия за първи път от близо 150 г. бяха забелязани вълци в дивата природа.

Противопожарната служба съобщи, че необичайният инцидент е станал снощи и жената е била откарана в болница. Днес не бе оповестена информация за състоянието на пострадалата.

Сигнал за ухапана жена от избягала вълчица

Тя е била нападната в търговски район близо до гара "Алтона", на запад от центъра на града. Същата вечер полицията се е отзовала на сигнал за диво животно, което е било забелязано да плува в езерото Биненалстер в централната част на Хамбург. Служители на реда са извадили вълка и според местни медии той е бил откаран в парка за диви животни "Кльовенщеен" край Хамбург. 

Властите смятат, че става дума за същия вълк, който през почивните дни беше забелязан в хамбургското предградие "Бланкенезе".

Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града. Вълците обикновено избягват контакт с хора и необичайната градска е много стресираща за тях.

Вълци раниха тежко жена във Франция

През последните години нападенията на вълци срещу домашни животни в Европа будят все по-силна тревога сред селскостопанските производители. Миналата година ЕП гласува промяна на статуса на вълците от "строго защитени" на "защитени" видове. Миналата седмица германският парламент окончателно одобри законови промени, облекчаващи правилата за отстрел на вълци, които убиват или раняват домашни животни.

Източник: БТА, Николай Велев    
Вълча атака Хамбург Германия
Последни новини

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 25 минути

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 39 минути

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 1 час

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Любопитно Преди 1 час

Оригинална част от стълбището на Айфеловата кула от 1889 г. отива на търг в Париж на 21 май. Секцията от ковано желязо с височина 2,60 метра е част от историческото вито стълбище, а очакваната цена за ценния фрагмент надхвърля 50 000 евро

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Свят Преди 1 час

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 1 час

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Авария остави без топла вода част от центъра на София

Авария остави без топла вода част от центъра на София

България Преди 2 часа

<p>Тръмп публикува видеоклип на мощна експлозия в Иран</p>

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Използвани ли са "bunker-buster" бомби?

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Любопитно Преди 2 часа

Изтегли Radio ON за iOS, Android, Apple CarPlay и Android Auto

Джей Ди Ванс

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

Любопитно Преди 2 часа

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява вицепрезидентът на САЩ

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Свят Преди 2 часа

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Най-малко шестима души са пострадали при иранска ракетна атака в района на Тел Авив, трима са загинали при въздушен удар в иранския град Занджан

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

България Преди 2 часа

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

<p>6 звезди, които бяха част от страховити секти</p>

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Любопитно Преди 3 часа

От Бетани Джой Ленц до Хоакин Финикс, научете повече за преживяванията на тези звезди, живеещи в култове - и как са се измъкнали

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

dogsandcats.bg

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

78-годишният Арнолд Шварценегер с докторска степен

Edna.bg

Синът на Йоанна Темелкова подкара колата от „Завръщане в бъдещето“

Edna.bg

Победа над Турция ще прати Косово на историческо първо Световно първенство

Gong.bg

Новата любимка на България със силни думи за младите спортисти и всички българи

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg