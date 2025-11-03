Красимир Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати

П роцентът, с който догодина ще бъдат увеличени учителските заплати, все още не окончателно уточнен. Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме", каза Вълчев, цитиран от БНР .

Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата

Просветният министър коментира темата в белослатинското село Търнава, където участва в откриването на физкултурна зала в Основно училище "Христо Ботев". Спортният салон е изграден с 1 500 000 лева по програма на Министерството на образованието.

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

Припомняме, че в Деня на народните будители министърът на образованието потвърди, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите.