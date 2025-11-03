Свят

Красимир Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията", каза той

3 ноември 2025, 17:27
Източник: БТА

П роцентът, с който догодина ще бъдат увеличени учителските заплати, все още не окончателно уточнен. Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме", каза Вълчев, цитиран от БНР.

Просветният министър коментира темата в белослатинското село Търнава, където участва в откриването на физкултурна зала в Основно училище "Христо Ботев". Спортният салон е изграден с 1 500 000 лева по програма на Министерството на образованието.

Припомняме, че в Деня на народните будители министърът на образованието потвърди, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите.

"Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията", потвърди Вълчев пред NOVA, като уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Той подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.

Източник: БНР, NOVA    
