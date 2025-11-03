Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата

О чаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование.

Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

Предстоящата през януари забрана за използване на мобилни телефони в българските училища, очаквана да влезе в сила с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование, е резултат от продължителен дебат и последователни стъпки.

Въпреки че от години съществуваше частична забрана, ограничаваща употребата на устройствата само по време на учебни часове, обществото и образователните институции все по-често повдигаха въпроса за нуждата от цялостно регулиране.

Към края на 2021 г. Министерството на образованието и науката (МОН) под ръководството на министър Красимир Вълчев започна активно да подготвя пълна забрана за мобилни телефони в училищата. Основната мотивация зад тази инициатива бе широко признатото негативно влияние на технологиите върху концентрацията на учениците, тяхното академично представяне и социално взаимодействие.

От МОН цитираха множество изследвания, доказващи, че устройствата консумират голяма част от времето на децата и пречат на развитието на ключови умения. Предложенията предвиждаха и изключения – за строго образователни цели, медицински нужди или в извънредни ситуации, какъвто е случаят с деца, чиито медицински апарати са свързани с телефона.

Междувременно, още преди законовите промени, редица български училища поеха инициативата и самостоятелно въведоха строги правила за ползване на телефони, включително и в междучасията. Пример за това е училище в ловешко село, което отчете намаляване на агресията и повишена комуникация между учениците.

Синдикат „Образование“ също изрази твърда позиция, призовавайки за пълна забрана, тъй като съществуващите до момента текстове в закона не се оказваха достатъчно ефективни.

Този подход не е изолиран – страни като Франция, Унгария, Нидерландия, Гърция и Турция вече въведоха подобни ограничения, виждайки в тях средство за подобряване на учебната среда.