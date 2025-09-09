Вучич плаши сърбите с България и военен съюз

Т ази вечер сръбският президент Александър Вучич заплаши собствените си граждани с бъдещ военен съюз между Хърватия, Албания, Косово и България, насочен срещу Сърбия, предаде БГНЕС.

„След военният съюз Тирана – Прищина – Загреб бе създаден и още един нов военен съюз Загреб – Любляна. Всички те недвусмислено очакват влизането на България. За това на няколко пъти говори самият министър на отбраната на Хърватия“, обяви Александър Вучич по сръбската телевизия "Prva".

Той се оплака, че никой в НАТО и Европа не отговарял на въпросите му защо това се случва.

Според него положението в Република Сръбска в Босна и Херцеговина се усложнява и „нищо няма да бъде лесно“.

Сръбският държавен глава обвини и част от черногорските медии в „антисръбско поведение“ и дори „призиви за убийство на сърби“.

По-рано Вучич се похвали, че е получил информация от руските служби, че в страната му се готви „цветна революция“, и че протестно движение всъщност не съществува.