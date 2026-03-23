Вучич осъди атаките срещу ОАЕ при посещение в Абу Даби

23 март 2026, 19:21
Вучич осъди атаките срещу ОАЕ при посещение в Абу Даби
Източник: БТА

С ръбският президент Александър Вучич е осъществил вчера изненадващо, но важно посещение в Обединените арабски емирства, според държавните медии.

Той изрази благодарност към президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед за това, че го е посрещнал и изпратил лично на летището, което според него е знак за голямо уважение към Сърбия.

„По време на срещата още веднъж изразих най-острото си осъждане на нападенията срещу ОАЕ, както и пълната солидарност на Сърбия с приятелския народ на Емирствата в тези тежки и тревожни обстоятелства. В момент, когато Близкият изток е изправен пред сериозни изпитания, а последиците от конфликтите и нестабилността далеч надхвърлят границите на региона, е важно ясно да покажем подкрепа към приятелите си, но и отговорност в търсенето на път към мир и стабилност“, заяви Вучич.

Двамата са обменили мнения и за двустранните отношения, които се основават на взаимно доверие, уважение и конкретни резултати.

Сръбският президент подчерта, че страната му желае да продължи да развива всеобхватно сътрудничество с ОАЕ - от инвестиции и енергетика до нови технологии и развойни проекти - както и да запази политическия диалог на най-високо равнище, който е особено важен в настоящите условия.

„Сърбия изключително цени подкрепата и отношението, което ОАЕ показват към нашата страна, както и готовността дори в сложни глобални обстоятелства заедно да търсим нови решения и да засилваме сътрудничеството в области от стратегическо значение“, каза Вучич.

Той заключи, че „в такива трудни времена е важно да имаш приятели, които разбират тежестта на момента, както и значението на мира, стабилността и сътрудничеството за бъдещето на нашите народи“.

Източник: БГНЕС    
Александър Вучич Обединени арабски емирства Сърбия Двустранни отношения Сътрудничество Близък изток Мир и стабилност Инвестиции Политически диалог Посещение
