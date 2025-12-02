Свят

Вучич, извънредно: Сърбия остава без рафинерия

Запасите от горива в Сърбия са достатъчни до края на януари

2 декември 2025, 16:33
Вучич, извънредно: Сърбия остава без рафинерия
Източник: БГНЕС

"САЩ не предоставиха лиценз на НИС и дадохме разрешение компанията да спре дейността си", съобщи сръбският президент Александър Вучич днес в извънредно изявление.

"Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович ще информира НИС, че нямаме индикации, че американците ще дадат лиценз компанията да продължи да работи, което ще доведе до спиране на дейността на рафинерията", каза Вучич.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

„Съгласни сме да осигурим платежните транзакции с НИС до края на седмицата за заплати и за доставчици и след това ще вземаме решения ден за ден“, каза сръбският президент, добавяйки, че държавата сега поема риск, защото на централната банка, както и други банки в Сърбия, могат да бъдат наложени вторични санкции по всяко време.

"Ние продължихме да внасяме петролни деривати. Складовете ни са пълни", подчерта Вучич.

САЩ обвиниха Вучич в лъжа

В извънредното си изявление днес президентът Вучич каза, че запасите от горива – бензин, дизел, керосин, са достатъчни до края на януари, но по неговите думи хората ще трябва да използват други бензиностанции, различни от НИС.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

„Общо имаме над 204 000 тона дизел, а 82 процента от общото потребление на гориво е дизел. Имаме малко по-малко бензин, но достатъчно“, отчете Вучич.

„Нямаме проблем с горивото, отворихме нови канали за внос, но имаме проблем с логистиката. Танкерите ще трябва да купуват гориво от някои отдалечени места и следователно разходите за логистика са по-високи, а освен това (на дневен ред) е и въпросът за броя на танкерите. Има безброй проблеми“, заяви Вучич.

„Ако не получим договор за газ с Русия до петък, от понеделник ще започнем преговори и ще търсим газ от друга страна“, каза той.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и „вторичния риск“ ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант „Газпром“. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември „Газпром“ обяви, че е готова да продаде своя дял.

А сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.

Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на „Газпром“.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
САЩ санкции НИС Сърбия Александър Вучич
