Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

М ощна експлозия отекна в рафинерията на петролния концерн „Валеро" в град Порт Артър, Тексас.

Властите съобщиха за „пожар в един от блоковете" в понеделник.

JUST IN: 🇺🇸 Massive fire erupts at oil refinery in Port Arthur, Texas following reported explosion. pic.twitter.com/hnRKoMJOIK — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 24, 2026

Целият персонал, близо 800 души, е бил евакуиран. Издадена е заповед за укриване за жителите в района.

Местните медии показаха кадри, на които се виждат високи пламъци и стълб черен дим над обекта, а очевидци съобщиха за силен гръм, разтресъл прозорците им.

Рафинерията в Порт Артър, разположена на около 145 километра източно от Хюстън, е един от големите американски нефтопреработвателни центрове с капацитет от около 435 000 барела суров петрол.