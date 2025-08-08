Свят

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек

8 август 2025, 16:07
Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве
Източник: iStock/Getty Images

Д ве врачки са задържани от полицията в Букурещ, след като измамили жена с над 30 000 евро. Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек и да разрешат здравословните ѝ проблеми, причинени от „магии и проклятия“ от миналото, предаде телевизия „Диджи 24”.

Букурещката полиция съобщи днес, че нейни служители са претърсили два адреса в Букурещ и в окръг Гюргево по дело за измама с причинени щети на стойност 30 950 евро.

Защо руснаците така силно вярват на врачки и гадатели?

Двете врачки се рекламирали в социалните мрежи, че притежават свръхестествени сили и извършват различни окултни ритуали. В периода 6 юни – 17 юни 2025 г. те подвели една жена, че чрез специфични методи на магьосничество ще решат личните ѝ проблеми, и я убедили да им даде общо 30 950 евро. 

В момента, в който пострадалата поискала да прекрати тези действия, двете врачки започнали да я заплашват. Те твърдели, че ако спре да им дава пари, всичко ще се обърне срещу нея, включително магиите, които те са ѝ направили, за да ѝ помогнат.

Хороскопи, врачки и предсказания – поглед в бъдещето или чиста измама?

При обиските в домовете на "магьосниците" полицията е иззела документи и предмети, използвани при окултните ритуали, електронни устройства и сумите от 101 500 леи и 12 350 евро.

Врачките са разпитани и задържани за 24 часа. Те ще бъдат изправени пред съд, който ще разпореди предвидените от закона мерки.

Източник: БТА, София Георгиева    
врачки Букурещ измама
