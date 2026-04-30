Свят

Военни изтребители прелетяха над стадион в Турция по време на мач

Кадрови промени настъпиха след напрежение по време на Купата на Турция

30 април 2026, 12:28
Източник: AP/БТА

К омандирът на намиращата се до турския град Коня Трета главна авиобаза на турските военновъздушни сили генерал-майор Мете Куш е отстранен и прехвърлен в щаба на военновъздушните сили заради прелитане на бойни самолети и хеликоптери по време на футболен мач за Купата на Турция, съобщават турски медии. 

По информация на сайта „Економим“ по време на четвъртфиналната среща от турнира между отборите на Коняспор и Фенербахче, изиграна на 21 април в Коня, военни изтребители и хеликоптери на няколко пъти са прелетели ниско над стадиона, предизвиквайки сериозен тътен и безпокойство у играчите и зрителите. Кадри от случката бяха споделени от различни страници и новинарски сайтове във Фейсбук и други медии. 

Няколко дни след мача командването на турските военновъздушни сили е взело решение да отстрани командира на намиращата се на близо военновъздушна база и да го прехвърли в щаба на турските ВВС в Анкара, отбелязва „Економим“. 

По информация на сайта „Еърпортхабер“ (Airporthaber) банер, изложен на трибуните по време на мача, изобразяващ фигури на изтребители и посланието „Пожелание за късмет от орлите на небето към орлите на тревата“, предизвикал съмнения, че полетите били предварително планирани и координирани с фенове на Коняспор. 

В същото време в. „Йени асър“ пише, че полетите, извършени по време на мача, който Коняспор спечели с 1:0,  са били планирани, насрочени и рутинни тренировъчни полети в рамките на обучения с „очила за нощно виждане“. „Установено е, че полетите са се провеждали от около месец, продължавайки по едно и също време и със същата тренировъчна концепция. Освен това стадионът в Коня се намира на приблизително 3 морски мили от летището и поради близостта му до стандартните маршрути за кацане и излитане звуците от самолетите могат да се чуват от стадиона“, пише вестникът. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Турски ВВС Генерал майор Мете Куш Отстраняване на командир Коня Футболен мач Прелитане на самолети Инцидент със самолети Коняспор Стадион Тренировъчни полети
