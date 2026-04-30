Ужасяващ инцидент на АМ „Европа“: Кола полетя от 6 м височина върху жп линия

К ола падна от 6 метра върху жп трасе на АМ "Европа", жена е с опасност за живота. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от Агенция "Фокус".

Вчера около 5.15 часа на 29 април на тел. 112 постъпил сигнал за пътен инцидент на пътен възел към автомагистрала "Европа".

Установено е, че лек автомобил е напуснал пътното платно, пробил е предпазната мантинела и е паднал от височина около 6 метра в района на новостроящо се жп трасе.

При инцидента има пострадали. Пътничка е настанена в болница с множество травми и контузии, с опасност за живота, а друг от пасажерите е настанен за лечение с комоцио и фрактури, без опасност за живота.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.