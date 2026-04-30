Любопитно

Експеримент с гигантски атоми симулира най-смразяващия сценарий за края на Вселената

Учени потвърдиха теоретичните прогнози за това как би протекло разпадането на „фалшивия вакуум“ – процес, който може да пренареди Космоса мигновено

30 април 2026, 12:02
Източник: iStock

О т всички възможни сценарии за края на Вселената, най-тревожният е известен като „разпад на фалшивия вакуум“. Докато останалите теории предвиждат събития в далечното бъдеще, това явление може да се случи тук и сега – във всеки един момент и във всяка точка на Космоса, без никакво предупреждение. Най-впечатляващото е, че вече можем да го симулираме в лабораторни условия.

Забравете за безкрайното разширяване на Вселената, водещо до т.нар. „топлинна смърт“, или за обратния процес, завършващ с „Големия хруст“. Това са теории, които разглеждат мащабната картина. Но какво ще стане, ако опасността не е там, а в квантовия свят? Тогава бихме се изправили пред разпада на фалшивия вакуум.

Вселената се стреми към състояние с възможно най-ниска енергия, известно още като „основно състояние“ или „истински вакуум“. Възможно е обаче определени високоенергийни състояния да бъдат метастабилни. Това означава, че те могат да останат в този вид неопределено дълго време, но винаги съществува риск да рухнат до истинското основно състояние при смущение или спонтанно.

Сега си представете, че цялата Вселена и всички нейни свойства – всичко, което считаме за основно състояние – всъщност не са такова. Че това не е истинският вакуум и съществува нещо по-стабилно. Във всеки един момент може да се случи превключване към реалния „истински вакуум“, което би променило напълно „фалшивия вакуум“, в който живеем. Мехурчета от истински вакуум биха започнали да се разширяват със скоростта на светлината, преобразявайки Вселената в движение. Действителните свойства на тази нова реалност са неизвестни, но ние няма да сме тук, за да ги изследваме.

Към момента нямаме доказателства, че живеем във фалшив вакуум, нито пък някой провежда експерименти, за да предизвика появата на истински, така че няма място за притеснение. Въпреки това въпросът за разпада е очарователен и няколко изследвания през последните години го проучват подробно. Някои се фокусират върху образуването на мехурчета, а други използват квантови устройства за симулация на това квантово феноменално явление.

В новия експеримент физиците са използвали атоми на Ридберг (Rydberg atoms). Това са атоми, които са възбудени до степен, в която техните електрони се преместват на много по-високи орбитали. За разлика от обикновеното възбуждане, тук орбиталите са огромни, което прави тези атоми колосални в сравнение с останалите – понякога от 10 000 до 100 000 пъти по-големи от нормалното им състояние.

Техният необичаен размер е идеален за различни опити. В конкретния случай атомите са били подредени в пръстен, като всеки атом е бил до друг с противоположен спин (квантово свойство, наподобяващо въртене). Този редуващ се модел създава отлично основно състояние. Използвайки лазер, екипът е успял да даде на атомите малко повече енергия, карайки всичките им спинове да се подравнят в една посока. Това е представлявало състоянието на „фалшив вакуум“ за пръстена от Ридбергови атоми. Установено е, че скоростта, с която системата се разпада обратно до основното си състояние, зависи от интензитета на самия лазер.

Както бе отбелязано, експериментът не е целял да изследва края на Вселената, а по-скоро да проучи сценарий от квантовата механика. Работата на учените предоставя нови прозрения, а използването на атоми на Ридберг в такава геометрия отваря врати за бъдещи, още по-сложни експерименти.

Източник: iflscience    
Разпад на фалшивия вакуум Вселена Квантов свят Атоми на Ридберг Симулация Истински вакуум Метастабилни състояния Край на Вселената Лабораторни експерименти Квантова механика
Последвайте ни
Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

pariteni.bg
Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

carmarket.bg
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 15 минути

Кадрови промени настъпиха след напрежение по време на Купата на Турция

Свят Преди 24 минути

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им

Свят Преди 56 минути

Новият AI модел, насочен към биотехнологиите и науките за живота, значително превъзхожда настоящите им публично достъпни модели в задачи по химия и биология, както и при проектирането на експерименти

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че е била готова да се пенсионира, но е поискала повече пари, знаейки, че филмът ще е хит. Сега, 20 години по-късно, Стрийп се завръща за продължението на класиката, в което ще видим още Лейди Гага и звезди от „Бриджъртън“

Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

„Тъмният орел“ към Близкия изток: САЩ готвят хиперзвуков удар срещу Иран

Свят Преди 1 час

Bloomberg: Пентагонът обмисля първото в историята разгръщане на хиперзвуково оръжие зад граница

Любопитно Преди 1 час

„Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение

„SOS Разтребители“ започва на 19 май по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Телевизията представя нов авторски риалити формат

Какво означава добра оферта, ако не гледаме само цената на кВтч

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Най-добрата оферта не е просто най-ниската цена, а най-ясната рамка за разхода

7 въпроса, които всеки бизнес трябва да си зададе преди нов договор за ток

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Цената е само началото — важни са и условията, рискът и предвидимостта.

Енергията на бъдещето Преди 1 час

По-добри условия, повече контрол и ясен процес, без опашки, папки и административен хаос

Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Любопитно Преди 1 час

Напитката е ферментирала на МКС при условия, симулиращи лунна гравитация. Бутилката от едва 100 мл бе закупена от анонимен купувач, а производителят вече крои планове за истинска пивоварна на Луната до 2050 г., за да радва бъдещите колонизатори

Надежда за живот: Медици от няколко болници обединиха сили, за да спасят 9-годишно дете

България Преди 2 часа

Въпреки огромния риск и минималния ефект от химиотерапията, лекарите извършиха сложна операция на 9-годишно дете с рядък сарком. След обединените усилия на ВМА, „Пирогов“ и „Света Анна“, малкият пациент вече се възстановява у дома

Президентът на Република България Илияна Йотова в парламента в първия работен ден на 52-рото Народно събрание

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

България Преди 2 часа

"Служебното правителство се справи, успя да спре покупкопродажбата в изборния процес. Направи много за да спре купения вот, но с купения вот се изправиха най-много гражданите, като излязоха да гласуват", категорична беше българският президент

Ето кога изплащат пенсиите и обезщетенията през май

България Преди 2 часа

Румен Миланов

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

България Преди 2 часа

"Този парламент започва работа след труден период. Хората са уморени от празни обещания. Посланието им е ясно искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които се усещат в живота ми. Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи със своите действия", заяви Миланов

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Цветомир от Hell’s Kitchen: Искаме дете с приятелката ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

На добър час: Дара заминава за „Евровизия“ във Виена

Edna.bg

Левски спори с гръцки и руски грандове за хърватски защитник

Gong.bg

Не е само стадионът - Левски с мащабни планове за нова база

Gong.bg

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Nova.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва, избраха председател (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg