Висш руски офицер загина при експлозия на автомобил в Москва

Р уски медии съобщават, че висш руски военен е загинал след експлозия на автомобил в Москва днес, съобщи Sky News .

Според Mash and Shot инцидентът е станал в района на Балашиха в столицата.

🇷🇺 Car Bomb Kills Senior Russian Military Officer Near Moscow



A powerful explosion rocked a car in Balashikha, Moscow Region. One person was killed — reportedly Deputy Chief of the General Staff’s Main Operations Directorate, Yaroslav Moskalik.



Preliminary reports suggest it…