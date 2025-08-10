Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред "Фокс нюз", че САЩ са приключили с финансирането на войната в Украйна.

Той посочи, че планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин в Аляска следващата седмица е голям дипломатически пробив за САЩ.

"Тази война продължава повече от три години. Повече от милион руски и украински войници са загинали в нея. А президентът каза, че числата са вероятно значително по-високи от официалните данни. И за цялото това време няма значителен пробив. От 6 месеца президентът Тръмп, аз, секретарят Рубио, Стив Уиткоф, се опитваме да преодолеем препятствията. Владимир Путин заяви, че никога няма да седне със Зеленски, а сега вече планираме кога тримата с президента Тръмп ще се срещнат и ще преговарят за конфликта", каза Ванс.

"Ако погледнем настоящата фронтова линия, ще се опитаме да намерим компромис между Русия и Украйна, при който те да живеят в сравнителен мир и убийствата да спрат. Това няма да ги направи много щастливи, както руснаците, така и украинците, вероятно няма да са доволни, но без лидерството на Доналд Джей Тръмп тези преговори не биха били възможни", подчерта Ванс.

Според него, американците "са уморени от безкрайното наливане на парите на данъкоплатците в този конфликт". Но САЩ "не са против европейците да поемат инициативата и да купуват оръжия от американските производители" за Украйна.

"Приключихме с финансирането на войната в Украйна. Вече няма да я финансираме сами. Сега се опитваме да координираме графика и други подробности, така че тримата лидери да могат да седнат и да сложат край на този конфликт", допълни Ванс.