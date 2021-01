В Русия "децата на Гулаг" се борят да се завърнат у дома след заточение

Ж ивееща в дървена хижа на 300 км от Москва, Елизавета Михайлова се чувства блокирана в същото принудително изгнание, наложено на семейството ѝ по времето на сталинската "Голяма чистка" (наричана още "Големия терор"), когато нейният баща е изпратен в затворнически лагер от системата на Гулаг, пишат Том Балмфорт и Евгения Новоженина от Ройтерс, цитирани от БТА.

Russia's 'Children of the Gulag' battle to return home after exile https://t.co/WBIbdFbjhp pic.twitter.com/TCdP6QxkwF