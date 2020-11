Спач и призраците на комунистическо минало

А ко не вярвате в призраци, посетете затвора Спач – на около час и 45 минути северно от Тирана.

Невъзможно е да не почувствате болката на многото политически затворници, които са страдали и са загинали тук по време на 40-годишния сталински режим на Енвер Ходжа, понякога сравняван с този в настоящата Северна Корея.

През това време е имало 60 затвора и лагера за интерниране, в които 577 мъже и 450 жени са били екзекутирани и още други 1 000 са починали - но Спач е един от най-известните.

Той е отворен през 1968 г. в отдалечен и планински район на Северна Албания и остава в експлоатация до началото на 90-те години, разказва Робин Суериг Холеран за "Екзит Нюз".

