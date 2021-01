В Джорджия се решава съдбата на Америка. На частичните избори кандидатите на републиканците и демократите се съревновават за две сенаторски места. Резултатът от изборите ще определи кой ще контролира горната камара на американския Конгрес.

Екзитпол показва, че демократът Рафаел Уорнок печели втория тур на изборите за Сенат в Джорджия срещу настоящата сенаторка, републиканката Кели Лофлър, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Edison Research projects Democrat Warnock win in Georgia; control of U.S. Senate still undecided https://t.co/kw1yoFrkD4 pic.twitter.com/rMM5vWH34o