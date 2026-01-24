Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Н ачалниците на отбраната на 34 страни ще се срещнат през февруари, за да обсъдят приоритетите в сферата на сигурността в Западното полукълбо, съобщи снощи американски военен представител, цитиран от Ройтерс.

"Държавите в Западното полукълбо споделят здрави исторически връзки, общи ценности и интерес към регионалната стабилност, която подкрепя дългосрочната сигурност и просперитет на САЩ и нашето споделено съседство“, заявиха американските военни в изявление.

AMERICAS: Trump is hosting the inaugural Western Hemisphere Chiefs of Defense Conference on February 11th convened by Joint Chiefs Chairman Gen. Dan Caine, marking the first full assembly of all 34 nations' military leaders. Will Canada’s DEI general attend? pic.twitter.com/963gAmSzjC — @amuse (@amuse) January 24, 2026

Домакин на откриването на Конференцията на началниците на отбраната в Западното полукълбо на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн.

Началниците на отбраната на Дания, Великобритания и Франция, които имат територии в Западното полукълбо, също са сред поканените, съобщи в. "Ню Йорк Таймс“.

В началото на януари САЩ атакуваха Венецуела и отведоха президента Николас Мадуро в Ню Йорк по време на най-директната интервенция на Вашингтон в Латинска Америка след инвазията в Панама през 1989 година.