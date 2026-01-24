Свят

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Принц Бернхард и принцеса Анет от Нидерландия потвърдиха развода си. Бившата двойка сключи брак през 2000 г. и има три деца

24 януари 2026, 19:13
Източник: Getty Images

С лед 25 години брак принц Бернхард и принцеса Анет обявиха решението си да се разведат. „Правим това по взаимно съгласие и с взаимно уважение“, заявяват двамата в съвместно изявление, публикувано от Кралския дом на Нидерландия на 23 януари.

Те подчертават, че ще продължат да отглеждат заедно трите си деца – Изабела, Самуел и Бенджамин ван Воленховен, и отправят молба за зачитане на личното им пространство в този период.

Като член на нидерландското кралско семейство, принц Бернхард е вторият син на принцеса Маргрит Нидерландска и нейния съпруг Питер ван Воленховен. След възкачването на неговия братовчед, крал Вилем-Александър, на трона през 2013 г. принц Бернхард вече не е в пряката линия на наследяване.

Според информация на холандската телевизия NOS, след развода си с принц Бернхард Анет вече няма да носи титлата принцеса. Това е потвърдено от Правителствената информационна служба (RVD) пред информационната агенция ANP. Имената на децата на двойката обаче няма да бъдат засегнати, тъй като и трите използват фамилното име ван Воленховен, а не официална кралска титла.

Преди публичното обявяване на развода принц Бернхард и принцеса Анет бяха видени за последно заедно по време на честванията на Деня на краля в Дутинхем на 26 април 2025 г.

  • Връзката на принц Бернхард и принцеса Анет

Принц Бернхард и принцеса Анет се запознават в Университета в Гронинген през 90-те години на миналия век. Години по-късно, на 11 март 2000 г., двойката обявява годежа си. Те избират гражданска церемония и сключват брак на 8 юли 2000 г., като церемонията е водена от кмета на Утрехт Ани Брауер-Корф. Два дни по-късно бракът им е благословен в катедралата „Свети Мартин“ в Утрехт.

След сватбата си принц Бернхард и принцеса Анет посрещат първото си дете – дъщеря им Изабела, родена през 2002 г. Синовете им Самюъл и Бенджамин се раждат съответно през 2004 и 2008 г.

Според официалния уебсайт на Кралския дом на Нидерландия принц Бернхард е самонаето лице. В момента той е партньор в компанията Pinnacle Real Estate Development в Амстердам, както и основател на Lymph&Co – организация, която финансира научни изследвания за ефективни лечения на лимфом. Освен това той е съосновател на Waterdream – компания, специализирана в изработката на алуминиеви яхти по поръчка.

Принцеса Анет, от своя страна, е член на Консултативния съвет на фондация Papageno и е работила с фондация Belevenis.

