В Австралия ще евтаназират гълъб, долетял от САЩ

Г ълъб, който е прелетял над Тихия океан, ще бъде евтаназиран, защото неволно е нарушил строгите карантинни правила на Австралия, съобщи Би Би Си.

Птицата е изчезнала по време на състезание в американския щат Орегон в края на октомври, преди да се появи в Мелбърн почти два месеца по-късно.

Australia to kill pigeon that travelled across the Pacific Ocean from the US https://t.co/OuQ07XuF41

Според австралийските власти гълъбът, който е кръстен Джо, представлява "пряк риск за биосигурността" на местната популация от птици. Затова птицата ще бъде уловена и евтаназирана.

Как обаче тя е стигнала толкова далеч?

Жител на Мелбърн разказва, че е намерил гълъба в своята градина на 26 декември.

"Той беше доста измършавял, затова натроших суха бисквита и я оставих отвън за него", каза мъжът пред агенция АП.

This racing pigeon named Joe survived an extraordinary 8,000-mile Pacific Ocean crossing from the U.S. to find a new home in Australia. Now authorities consider the bird a quarantine risk and plan to kill it https://t.co/5WfDcjYq9c pic.twitter.com/R3J2Y5MMJ1