Хуманитарен парашут уби 3-годишно момче в Газа

Т ригодишнo момче на име Сами Айяд, загина в събота в южния град Хан Юнис при инцидент с въздушна доставка на хуманитарна помощ, съобщиха негови роднини. Израелската офанзива в ивицата Газа влошава хуманитарната криза, като гладът застрашава все повече хора.

Преди трагедията семейството на Сами закусвало, когато парашути с храна паднали от самолет, насочен към лагера за разселени.

This is Sami Ayyad, the 3 year old child who was crushed and killed by an aid package yesterday in Khan Yunis.



