Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

П роверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник. Това заяви журналистът от „24 часа” Кирил Борисов в ефира на NOVA. Той и експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов коментираха акцията, която продължи над пет часа.

„Обществената поръчка е проведена в края на 2022 г. Явили са се трима кандидати. Спечелило е дружеството с най-висока оферта – с около половин милион повече от следващата. Печели по една сложна формула – критерият за качеството на организация на персонала се оказва решаващ”, разкри Борисов.

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

Обект на проверката са обществени поръчки, проведени в предходния управленски мандат, по времето на бившия кмет Здравко Димитров.

Сред проверяваните проекти са и такива, финансирани с европейски средства. Разследват се договори за ремонт на базите на общинските фирми „Чистота“ и „Градини и паркове“, както и за доставка на нова техника. Една от проверяваните поръчки е тази за ремонта на сградата на общинската комунална фирма „Чистота”, който е извършен с европейски средства и е било нужно да има устойчивост от 5 години. Въпреки това е извършен повторен ремонт в този период.

От Европрокуратурата дадоха детайли за случилото се:

По искане на Европейската прокуратура в София бяха проведени претърсвания в Община Пловдив и в компания, заподозряна в измама при обществени поръчки, свързани с подобряването на градските зелени и обществени пространства в Пловдив.

Разследването, проведено с подкрепата на Главна дирекция „Национална полиция”, започна след подозрения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), съфинансиран на 59% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за подобряване на качеството на градските зелени площи и отворените обществени пространства в Пловдив.

Според разследването управителят и законният представител на изпълнителната фирма са заподозрени в представяне на фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Делото включва и твърдения за злоупотреба с власт през 2022-2023 г. от бивши държавни служители на Община Пловдив.

Днешните претърсвания и изземвания на документи имаха за цел събиране на доказателства в рамките на текущото разследване. Всички засегнати лица се считат за невиновни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.