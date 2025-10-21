България

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

Инцидентът е станал при километър 23 в посока Свиленград

21 октомври 2025, 11:21
Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано
Източник: БГНЕС

П латното при километър 23 на автомагистрала „Марица“ в посока към Свиленград е затворен заради преобърнал се тежкотоварен камион, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Камионът е превозвал големи рула с хартия и до изчистване на товара, който се е разпилял на платното, участъкът ще остане временно затворен.

При инцидента няма сериозно пострадали, а и причините за него се изясняват.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че заради катастрофата трафикът се отклонява по обходен маршрут към пътен възел „Стара Загора“ на автомагистрала „Тракия“- път I- 5 Стара Загора към Димитровград и пътен възел „Димитровград“.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
камион марица катастрофа
Последвайте ни
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 6 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 6 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 4 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 5 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 4 минути

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 10 минути

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 27 минути

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 31 минути

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

<p>Осем&nbsp;задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша</p>

Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

Свят Преди 32 минути

Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

Любопитно Преди 40 минути

Дори любимите ни ястия могат да предизвикат силна болка – виж кои храни най-често стоят зад пристъпите на мигрена

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

България Преди 43 минути

Тя припомни, че всеки вторник в сградата на парламента се правят срещи на Съвета на съвместно управление

Инфлуенсърка почина след домашно раждане

Инфлуенсърка почина след домашно раждане

Свят Преди 44 минути

„Беше най-голямата мечта на живота й да бъде майка. Тя го постигна“

Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония

Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония

Любопитно Преди 44 минути

Стела Бандерас и Алекс Грушински сключиха брак в манастира La Abadía de Retuerta във Валядолид

<p>21 години затвор за мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)</p>

21 години затвор получи мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Атаката се случи след правителствено заседание в град Хандлова

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

Любопитно Преди 1 час

Оджани Ноа беше женен за Лопес за по-малко от година през 90-те години

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Свят Преди 2 часа

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 2 часа

Гледайте новия епизод на подкаста "Тройка по никое време" с гост Ружа Райчева

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Любопитно Преди 2 часа

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

България Преди 2 часа

Според информация от семейството на Марти, трагичният инцидент е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври край Златица. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

България Преди 2 часа

Видно е за всички, че управляващите са в парализа, заяви президентът

Всичко от днес

От мрежата

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Обявиха съдията за гостуването на Лудогорец в Швейцария

Gong.bg

Официално: Нотингам Форест обяви новия мениджър

Gong.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg