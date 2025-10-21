Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

П латното при километър 23 на автомагистрала „Марица“ в посока към Свиленград е затворен заради преобърнал се тежкотоварен камион, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Камионът е превозвал големи рула с хартия и до изчистване на товара, който се е разпилял на платното, участъкът ще остане временно затворен.

При инцидента няма сериозно пострадали, а и причините за него се изясняват.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че заради катастрофата трафикът се отклонява по обходен маршрут към пътен възел „Стара Загора“ на автомагистрала „Тракия“- път I- 5 Стара Загора към Димитровград и пътен възел „Димитровград“.