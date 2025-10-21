Да живее еклектиката! Винтидж мебели/Съвременни мебели

Д ълбоката ми любов към ретро мебели и предмети успешно съжителства с неистово възхищение от умението на някои мои приятели да поддържат брилянтен ред с помощта на съвременните шведски системи за обзавеждане. Първите носят качество, естетика и въображение. Вторите - удобство и лекота.

Плоскости или масив? Пространство или красота? По поръчка за нуждите ни сега, или “вечна мебел” с история?

Източник: Милена Златкова/личен архив

В дигиталния свят, в който живеем имаме изключителни възможности - стотици са идеите (с видеа), как да продължим живота на старинните мебели, каква точно кухня и гардероби да си поръчаме, за да ни е удобно вкъщи. Почти всеки е творец, но творци ли сме наистина?

Спрямо собственото си пространство - да.

В буквален превод от френски “vintage” означава “отлежало вино”. И може би точно, заради това пасва като понятие за мебели и предмети, които носят духа на отминали епохи, символ на качество са и имат колекционерска стойност. Разбира се тук, както и при съвременните мебели има огромен диапазон в цените. Колко ценно е дървото, каква е изработката, рядък стил ли е, носи ли “печат” на легендарен дизайнер от някога? Напоследък виждаме все по-смели опити за “интеграция” на “мебелите на баба ми” - бюфети, гардероби и кресла от 50-те години на миналия век. Те не са скъпи, а са прекрасен акцент, ако решим да ги претапициране или освежим. Удобни са. И…заемат място.

Шведската вълна̀ всъщност идва точно с тези мебели “на баба”. Но към днешна дата я свързваме по-скоро с познатите вериги магазини из цял свят, които предлагат добра организация на пространството и ненатрапчиво усещане у дома.

Може би ги харесвате, останали са в наследство или просто нямате достатъчно средства в момента?

Модерните мебели успешно могат да “живеят” със старите. Антикварните бюфети бързо могат да се превърнат в шкафове за кухня с вградена печка, котлони и иноксов хладилник.

В снимките към този текст ще откриете първите ми плахи опити, които се оказаха доста бюджетни.

Да сложим на кантар колебанията!

Предимства и недостатъци

Старинни/ретро мебели

Предимства:

Изработени от здрави материали (масивно дърво), с високо качество на изработка.

Всеки предмет носи история, патина, индивидуалност — може да бъде чаровен акцент в интериора.

По‑устойчив избор: повторно използване, по‑малко производство на нови материали.

Може да запазят или дори да увеличат стойността си, ако е са качествени и добре поддържани.

Можете да намерите качествени мебели на цена по-ниска от тази, която ще платите за нещо произведено сега от ПДЧ или МДФ.

Недостатъци:

Често размерите може да не са адаптирани към съвременни жилищни формати - например по‑големи, по‑тежки мебели. Някои бюфети са с дълбочина 80см, вместо 60, какъвто е съвременният стандарт.

Може да изискват по‑голяма поддръжка: реставрация, грижа за дървото. Или да липсват модулни функции, които съвременните мебели имат.

Не винаги са толкова функционални от гледна точка на сегашния начин на живот - например оптимизация за съхранение, която идва с модерни системи, органайзери и механизми.

Може да е по‑скъпо за първоначална покупка, ако се окаже, че има антикварна стойност.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Съвременни мебели

Предимства:

Много често са проектирани специално за съвременния начин на живот: по‑леки, модулни, с функции за съхранение, адаптация към малки пространства.

По‑лесни са за намиране, избор, доставка - често с гаранции и опции.

Лесно се съчетават с минимализъм или модерни интериори, имат чисти линии и съвременни материали.

Понякога са по‑евтини (като първоначална инвестиция), отколкото антикварните мебели от легендарни производители.

Недостатъци:

Масовото производство често използва по‑евтини материали (например плочи от MDF, шперплат, ламинати) - съответно са с по-кратък живот.

Липсва уникалност, история, характер - често всички мебели изглеждат “като купени заедно”. Без индивидуалност, без собствен почерк. А кой иска домът му да изглежда като мебелна къща, но без етикетчетата с цените?

По‑често се подменят, което може да има негативно екологично въздействие.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Как да комбинирате: старинно + модерно?

Ако не сте сигурни кое да изберете - добрата новина е, че смесването работи отлично (и е много актуално).

Практически съвети за съчетаване:

Изберете 60/40 или 80/20 правило: например - 60% модерни мебели + 40% ретро за баланс; или обратното, ако искате старинното да доминира.

Обединете обща цветова палитра или материали: например - ако е тъмно дърво, включете модерни елементи с подобен тон или материали като дърво, месинг, мрамор. Аз лично от “творчествата” ми у дома видях, че е важно “основата” да е в един тон - врати, первази на прозорци и подове, стени. Старинните мебели са достатъчно колоритни - осигурете им семпла среда.

Фокусен елемент: например една масивна маса, шкаф, или кресло. Останалите мебели — модерни и по‑изчистени — ще я допълнят.

Не се страхувайте от контрастите: текстурите, формите и материалите могат да се различават - приятно е.

Например - ръчно изработена маса с модерни столове.

Помислете за пропорциите и размерите: старинните мебели често са по‑обемни, тежки - така че в малък апартамент може да стоят натрапчиво.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Какви антикварни мебели се продават?

Някои типични категории включват:

Шкафове, комоди, витрини от 19‑ти / началото на 20‑ти век, често от масивно дърво (дъб, орех) и с детайли като дърворезба.

Трапезни маси и комплект трапезна мебел, столове — също старинни. И стабилен избор!

Класически стилове като барок, рококо, Луи XV, Виенски стил и др.

Мебели от естествени материали: кожа, масивно дърво, често внос от Западна Европа.

Също така: аксесоари, огледала, столове, табуретки, дори осветителни тела - които съпътстват обзавеждането.

Така че ако имате наследствени мебели - вероятно попадат в категориите, които се търсят: масивно дърво, класически стил, добър произход и състояние.

Пазарът отдавна е разработен и в България - внос от Западна Европа е често срещан.

Дали цените у нас са добри?

Няколко наблюдения:

Ако детайлите са истински, антикварни (19‑ти век, масивно дърво, добър и оригинален стил), цените изглеждат умерени спрямо стойността на подобни мебели в Западна Европа.

Но “добра цена“ означава да проверите състоянието, автентичността (датировка, стил), произхода, възможните реставрации, транспорт и поддръжка.

Наследствени мебели, които са в добро състояние също могат да имат добра стойност.

Какво да проверите преди покупка/оценка?

Ако имате наследствена мебел и се чудите дали да си я оставите или дали да я продадете, ето няколко критерия:

Материал: масивно дърво (дъб, орех, бук) e плюс.

Състояние: оригинална фурнировка или дърво, метални/бронзови елементи, кожа, липса на сериозни щети или ремонти (или ако има - да са добре реставрирани).

Стил и произход: ако стилът е традиционен, с ясно разпознаваеми елементи (Луи XV, рококо), и/или е внесен от Западна Европа - това повишава стойността. Както и всичко българско, произведено от нашите стари майстори!

Може би всеки избор трябва да съдържа в себе си чар и функционалност. И личен почерк!

Все още ползвам едни огромни, “бабешки” гардероби. Но им сложих порцеланови пиленца в дръжките:)

И ги пребоядисах в матово сиво. Купих си органайзери за бельо от Temu.

Имам оригинален котленски килим. До тежко, кожено датско кресло - модерно.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Зелена банкерска лампа, открита на търг в Sotheby's. До леглото ми, купено от JYSK. Каменна мивка-купа в банята, която “лежи” върху стара шевна машина на Singer. Кухненски шкафове взети от два различни магазина, в които внасят мебели от Западна Европа. Мивката от IKEA е монтирана в старинна италианска тоалетка. А фурната и котлоните (с жестоки функции) намериха място в огромен френски бюфет. До тях - иноксов хладилник с фризер, двоен.

Червен, кожен диван, английски. Артдеко. Стар. Марката произвежда основно мебели за лекарски чакални и кабинети в големи компании. Срещу него съм сложила още един диван - от IKEA. Стол от Michael Thonet живее в тийнейджърската стая. До пътен знак и индустриална масичка. Английска дъбова витрина стои до столове за хранене от кадифе купени от Vivre. Безкраен списък, който мога да продължа, но не това е важното.

А то е - чувствам ли се у дома?

И какво мога да си позволя в момента?

Избирам себе си, с малки крачки. Или с голям размах.

Понякога двете са едно и също нещо в точната посока.

Ще се радвам, ако споделите вашите настроения и идеи за теми!

Пишете ми на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!