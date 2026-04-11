Патриарх Даниил с великденско послание за надежда и мир в смутните времена

П атриарх Даниил и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП) отправиха патриаршеско и синодално послание за Възкресение Христово, съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение дава смисъл на цялата човешка история

"Отново неизказаната Божия милост се докосва до сърцата ни, изпитвайки радостта от свещената Пасха - Празник на празниците и Тържество на тържествата! В този пресветъл ден на всеславното Христово Възкресение светата Православна църква ликува духовно, „виждайки Царя Христа да просиява от гроба като Жених.“ „О, Пасха велика и пресвета, Христе! О, Премъдрост и Слово Божие, и Сила…“, пишат от Патриаршията.

В посланието се пояснява, че думата „Пасха“ означава преминаване - преминаваме от тлението към нетлението, от смъртта към живота, от греха към спасението, от временното към вечното, от „долината на плача“ (Пс. 83:7) и „смъртната сянка“ (Пс. 22:4) към невечерния ден в „Новия Йерусалим“ на Божието Царство. Христовото Възкресение е най-дългоочакваното и жадувано събитие в човешката история, проповядвано и предсказано от старозаветните пророци, засвидетелствано от светите апостоли и жените-мироносици и запечатано с кръвта и страданията на неизброим лик мъченици и изповедници на вярата. Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение. То е смисъл и цел на нашия живот. Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, кураж за обезкуражените, оправдание за онеправданите, въздигане на падналите, вяра за обезверените, сила за немощните. То е център на нашата вяра. Чрез силата на Възкресението жилото на смъртта е изтръгнато веднъж завинаги от света. Защото, ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ни (срв. 1 Кор. 15:17). Ако Христос не беше възкръснал, животът ни не би имал смисъл. „Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък“ (1 Кор. 15:20). „Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасителевата смърт ни освободи от нея“, възкликва свети Йоан Златоуст. Както Христос възкръсна от мъртвите, така и ние, и нашите близки ще бъдем възкресени в последния ден, както изповядваме на всяка света Литургия: „Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век!“.

В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда, конфликти, които раздират нашия свят, ние имаме една-едничка надежда: Христос Воскресе! Ние имаме едно нелъжовно обещание от Самия наш Господ и Спасител Иисус Христос: „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат. 28:20). Да не се боим. Да стоим прави, бодри, с упование във Възкръсналия Спасител. Да усвояваме непреходните евангелски добродетели, да участваме в светотаинствения живот на светата Православна църква, да подражаваме на светиите, да прощаваме на ближните си, да бъдем милосърдни, да се борим срещу индивидуализма, зависимостите, разделенията и отчуждението помежду ни, както и срещу всеки грях, „който ни лесно омотава“ (Евр. 12:1). Светлината на Христовото Възкресение да бъде наш пътеводител, та безстрашно да служим на Бога в светост и правда пред Него през всички дни на живота си (срв. Лук. 1:75), се казва в посланието на патриарх Даниил и на митрополитите от БПЦ-БП.

Благопожелаваме на всички чеда на светата ни Църква в България и извън пределите на нашето Отечество здраве, мир, духовни сили и пасхална радост! Нека да се удостоим и ние, като Христовите апостоли и жените-мироносици, да срещнем Възкръсналия Спасител, да беседваме в молитва с Него, да живеем съединени с Него, да бъдем със своите дела истински свидетели на Неговото преславно и спасително Възкресение!

Благодатта на Възкръсналия от мъртвите наш Господ Иисус Христос, любовта на Бога и Отца, и общението на Пресветия Дух да бъдат с всички нас, с този благослов, завършва патриаршеското и синодално послание за Възкресение Христово.