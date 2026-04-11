На Велика събота: Отслужиха Василиева литургия в София

С благословението на българския патриарх Даниил светата литургия бе възглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, който съслужи с храмовото духовенство и с дякони

11 април 2026, 15:19
На Велика събота: Отслужиха Василиева литургия в София
Източник: БТА

Т ържествена архиерейска Василиева света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“ бе отслужена днес, на Велика събота, съобщиха от Софийската митрополия.

С благословението на българския патриарх Даниил светата литургия бе възглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, който съслужи с храмовото духовенство и с дякони.

„Единствено на тази събота богослужението е възкресно и стихирите на „Господи возвах“, които бяха изпети, както и отпуста, са изцяло взаимствани от неделното богослужение, което идва да ни покаже онова, което вчера, на Велики петък, като проблясък чухме. Днес сякаш се намираме в ранните часове, когато слънчевият диск още не е излязъл на хоризонта, но се е развиделило и мракът и тъмнината отстъпват. Довечера слънцето на правдата ще изгрее за всички - вярващи и невярващи, но за онези, които вярват - то е наистина светлина. И както пеем в Славословието: „В Твоята светлина ще видим светлина“. Нека и ние от роби на греха станем синове на светлината и в тази светлина да упътим живота си и делата си", каза в словото си епископ Йоан. 

Мнозина бяха православните християни, които в храма се причастиха с Тялото и Кръвта Христови.

Довечера тържественото богослужение за празника Възкресение Христово в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" ще бъде възглавено от българския патриарх Даниил.   

Източник: Димитрина Ветова/БТА    
Патриарх Даниил с великденско послание за надежда и мир в смутните времена

Патриарх Даниил с великденско послание за надежда и мир в смутните времена

