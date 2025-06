Ураганът "Ерик" се засилва до „изключително опасна“ категория, заплашва Мексико

"Ерик" може да се превърне в най-интензивния ураган, достигнал тихоокеанското крайбрежие на Мексико толкова рано през сезона.

Ураганът "Ерик" бързо набра сила и прерасна в мощна буря от четвърта категория, докато се насочва към южното тихоокеанско крайбрежие на Мексико. Синоптиците го определят като „потенциално разрушителна заплаха“.

Jun 19: #Erick is now an extremely dangerous category 4 hurricane, and devastating wind damage is likely where the core moves onshore. Life-threatening flooding and mudslides are likely, especially in areas of steep terrain.

