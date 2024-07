Ураганът "Берил" унищожи остров Юниън

К атрина Кой е ужасена от мащабите на опустошението, нанесено със свирепа сила от ураганът "Берил" през нощта на остров Юниън. Почти всяка сграда на острова, който се намира край бреговете на Сейнт Винсент и Гренадини, е разрушена или силно повредена, казва тя.

"Остров Юниън е в ужасно състояние след преминаването на "Берил". Буквално почти целият остров е останал бездомен", каза Кой.

"Почти няма останали сгради. Къщите са изравнени със земята, пътищата са блокирани, електрическите стълбове са повалени по улиците".

Себастиан Сайли, рибар и екскурзовод от остров Юниън, се съгласява.

"Всичко е изгубено. В момента няма къде да живея", казва той.

Живее в Юнион от 1985 г. и е преживял урагана "Иван" през 2004 г. Но ураганът "Берил", казва той, е на друго ниво.

"Сякаш тук е преминало торнадо. Деветдесет процента от острова са заличени."

"Бях подслонен с жена ми и дъщеря ми и, честно казано, не бях сигурен, че изобщо ще успеем да се измъкнем."

Братовчедка му Ализее, която държи хотел със семейството си, описва ужасяващото преживяване, когато "Берил" преминава над града им. Тя разказва, че се е наложило да притиснат мебели към вратите и прозорците, за да не ги отвори силният вятър и огромните пориви.

"Налягането беше толкова силно, че човек го усеща в ушите си. Чувахме как покривът се разпада и се блъска в друга сграда. Счупени прозорци, наводнения."

"Никой не е знаел, че ще бъде толкова лошо, всички са травмирани."

Себастиан е биофермер и пчелар, както и рибар, двете му ферми и пчелните му кошери също са напълно унищожени.

Все пак той казва, че непосредственият приоритет на общността е подслонът. Хората се опитват да съберат дърва и пластмасови плоскости, за да направят някакъв вид временно жилище за семействата си.

"Очевидно е, че намирането на вода и храна ще бъде трудно", добави той.

Ализее Сейли каза, че на остров Юниън спешно са необходими и много други стоки - от консервирани храни и мляко на прах до санитарни продукти, комплекти за първа помощ и палатки.

И, разбира се, генератори.

Тъй като електрозахранването и комуникациите все още са прекъснати, тя е успяла да изпрати съобщения само чрез свързване с мрежата Starlink, пусната от SpaceX на Илон Мъск.

От своя страна правителството на Сейнт Винсент и Гренадини заявява, че осъзнава мащаба на проблема.

В сутрешното си обръщение министър-председателят на Сейнт Винсент и Гренадини Ралф Гонсалвес обобщи усещането за шок в цялата карибска държава: "Ураганът "Берил" - този опасен и опустошителен ураган - дойде и си отиде и остави след себе си огромни разрушения. Болка и страдание в цялата ни нация."

Той също така обеща да реагира възможно най-бързо, за да се справи с дългия списък от приоритети, които стоят пред администрацията му след урагана.

На остров Юниън обаче все още има известен скептицизъм по отношение на това, че правителството разполага със средства, ресурси и работна ръка, за да се справи.

