"Чудовище": Ураганът "Берил" достигна пета категория

С амо няколко часа след като ураганът "Берил" за пръв път навлезе в югоизточната част на Карибско море, са регистрирани сериозни щети.

Покривите на сградите са откъснати, дърветата са изкоренени, а електропроводите са съборени на земята на няколко острова, когато свирепата буря връхлита по-рано в понеделник.

В някои райони бяха регистрирани ветрове със скорост до 150 км/ч, а училищата, предприятията, летищата и държавните учреждения бяха принудени да затворят. Имаше и предупреждения, че е възможно прекъсване на електрозахранването и водата.

Националният център за ураганите в Маями, Флорида, съобщава, че "Берил" вече е потенциално катастрофален ураган от пета категория и се очаква по-късно през седмицата да донесе в Ямайка животозастрашаващи ветрове и буреносни вълни.

Длъжностните лица казват, че това е най-ранният момент от годината, в който в Атлантическия океан се е образувала буря с такава сила, подхранвана от необичайно топлите води.

Предишният рекорд се държеше от урагана "Денис", който достигна този праг на 8 юли 2005 г. и отне живота на десетки хора в региона.

Националният координатор по бедствията в Гренада Терънс Уолтърс заяви, че вече е получил "съобщения за разрушения" от Кариаку и околните острови.

Премиерът на Гренада Дикон Мичъл заяви, че покривът на една болница е бил повреден, което е наложило евакуация на пациентите на по-нисък етаж.

Той заяви пред репортери: "Има вероятност от още по-големи щети. Нямаме друг избор, освен да продължим да се молим."

Радио NBC в Сейнт Винсент и Гренадини съобщи, че е получило съобщения за откъснати покриви на църкви и училища, като комуникационните мрежи също са се срутили.

Министър-председателят на страната Ралф Гонсалвес заяви, че очаква природното бедствие да продължи с дни.

"Трябва да изчакаме това чудовище", каза той в обръщение към нацията.

Длъжностни лица в Барбадос съобщиха, че са получили повече от дузина съобщения за повредени покриви, паднали дървета и повредени електропроводи.

Уилфред Абрахамс, министър на вътрешните работи и информацията, заяви, че дронове ще оценят щетите, след като ураганът отмине.

Живеещите на близките карибски острови също се подготвят за настъпването на урагана.

BREAKING: Hurricane Beryl upgraded to a category 5 hurricane with 161 mph winds.



This is nearly unheard of this early in the season. pic.twitter.com/s2KxELwaEM