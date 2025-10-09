Унгарският писател Ласло Краснахоркай грабна Нобеловата награда за литература

У нгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература, предаде BBC.
Той беше отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество, което, сред апокалиптичен ужас, потвърждава силата на изкуството".
Той е известен със своя стил, който е сложен, постмодернистки, с мрачни и меланхолични теми.
Неговите творби включват романи като:
- "Satantango",
- "The Melancholy of Resistance",
- "Seiobo There Below" и
- "The Baron Wenckheim’s Homecoming".
Краснагоркай е получил множество международни литературни награди, включително Международната награда на Ман Букър, Националната книга на САЩ за преводна литература и големи държавни отличия от Унгария.
Той пише на унгарски и е превеждан на над 40 езика, посочва The New York Times.
Той е вторият унгарски автор, който получава Нобеловата награда за литература, след покойния Имре Кертес, отличен през 2002 г.