Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

У нгарската полиция обяви, че тазгодишното шествие „Будапеща Прайд“ ще може да се проведе без забрана – решение, което бележи рязък завой в политиката на страната след края на дългогодишното управление на националистическия лидер Виктор Орбан.

„По време на процедурата по уведомяване за провеждането на „Прайд 2026“ и последвалите консултации с организаторите не възникнаха основания за забрана на събранието“, съобщиха от полицията в официален отговор до агенция AFP.

Сблъсък и скандал между Унгария и ЕК за прайда

Решението идва само няколко месеца след като новият министър-председател Петер Мадяр пое управлението на страната с обещания за промяна в отношенията с Европейския съюз, възстановяване на диалога с гражданското общество и смекчаване на политиките, които през последните години предизвикваха остри международни критики.

Рязка промяна след управлението на Орбан

По време на управлението на Виктор Орбан Унгария нееднократно беше обвинявана от европейски институции и правозащитни организации в ограничаване на правата на ЛГБТ общността, натиск върху медиите и подкопаване на върховенството на закона.

Миналата година шествието „Будапеща Прайд“ беше забранено от властите, което доведе до сериозно напрежение между Будапеща и Брюксел. Решението тогава беше определено от критиците като поредна стъпка към ограничаване на гражданските свободи в страната.

Правителството на Орбан защитаваше политиката си с аргумента, че защитава „традиционните семейни ценности“ и интересите на децата. Част от приетите закони бяха остро критикувани от Европейската комисия, която дори започна процедури срещу Унгария заради нарушения на европейските принципи.

Унгария забрани прайда въпреки протестите

Какво обещава новият премиер

Новият министър-председател Петер Мадяр, който спечели изборите след продължителна политическа криза и засилено обществено недоволство, заяви още в началото на мандата си, че Унгария трябва да възстанови доверието на европейските си партньори.

Макар да не е обявявал радикална либерализация по всички спорни теми, Мадяр даде сигнали, че управлението му ще бъде по-умерено и по-отворено към диалог с различните обществени групи.

Решението за разрешаване на „Будапеща Прайд“ се разглежда като първи символичен знак за промяна в отношението към гражданските права и обществените свободи.

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Очаква се засилен интерес към шествието

Организаторите на събитието вече приветстваха решението на полицията и заявиха, че очакват тазгодишното издание да бъде едно от най-мащабните досега.

По традиция „Будапеща Прайд“ събира хиляди участници, включително представители на неправителствени организации, активисти, дипломати и граждани от различни европейски държави.

Очаква се събитието да бъде наблюдавано внимателно и от европейските институции, тъй като се превръща в своеобразен тест за политическата посока на новото унгарско правителство.

200 000 на ЛГБТ+ парада в Будапеща въпреки забраната на Орбан (СНИМКИ)

Напрежението между Будапеща и Брюксел

През последните години Унгария беше сред държавите в ЕС, които най-често влизаха в конфликт с Брюксел по теми като независимостта на съдебната система, медийната свобода, миграцията и правата на ЛГБТ хората.

Европейската комисия дори замрази част от европейските средства за страната заради опасения, свързани с върховенството на закона и корупцията.

Смяната на властта в Будапеща породи очаквания за постепенно подобряване на отношенията между Унгария и европейските институции, макар анализатори да предупреждават, че промяната вероятно ще бъде постепенна и ще срещне съпротива от консервативните среди в страната.