Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Решението бележи сериозна промяна след края на управлението на Виктор Орбан и идва на фона на обещания за по-либерална политика към гражданските права

29 май 2026, 13:45
У нгарската полиция обяви, че тазгодишното шествие „Будапеща Прайд“ ще може да се проведе без забрана – решение, което бележи рязък завой в политиката на страната след края на дългогодишното управление на националистическия лидер Виктор Орбан.

„По време на процедурата по уведомяване за провеждането на „Прайд 2026“ и последвалите консултации с организаторите не възникнаха основания за забрана на събранието“, съобщиха от полицията в официален отговор до агенция AFP.

Решението идва само няколко месеца след като новият министър-председател Петер Мадяр пое управлението на страната с обещания за промяна в отношенията с Европейския съюз, възстановяване на диалога с гражданското общество и смекчаване на политиките, които през последните години предизвикваха остри международни критики.

По време на управлението на Виктор Орбан Унгария нееднократно беше обвинявана от европейски институции и правозащитни организации в ограничаване на правата на ЛГБТ общността, натиск върху медиите и подкопаване на върховенството на закона.

Миналата година шествието „Будапеща Прайд“ беше забранено от властите, което доведе до сериозно напрежение между Будапеща и Брюксел. Решението тогава беше определено от критиците като поредна стъпка към ограничаване на гражданските свободи в страната.

Правителството на Орбан защитаваше политиката си с аргумента, че защитава „традиционните семейни ценности“ и интересите на децата. Част от приетите закони бяха остро критикувани от Европейската комисия, която дори започна процедури срещу Унгария заради нарушения на европейските принципи.

Новият министър-председател Петер Мадяр, който спечели изборите след продължителна политическа криза и засилено обществено недоволство, заяви още в началото на мандата си, че Унгария трябва да възстанови доверието на европейските си партньори.

Макар да не е обявявал радикална либерализация по всички спорни теми, Мадяр даде сигнали, че управлението му ще бъде по-умерено и по-отворено към диалог с различните обществени групи.

Решението за разрешаване на „Будапеща Прайд“ се разглежда като първи символичен знак за промяна в отношението към гражданските права и обществените свободи.

Организаторите на събитието вече приветстваха решението на полицията и заявиха, че очакват тазгодишното издание да бъде едно от най-мащабните досега.

По традиция „Будапеща Прайд“ събира хиляди участници, включително представители на неправителствени организации, активисти, дипломати и граждани от различни европейски държави.

Очаква се събитието да бъде наблюдавано внимателно и от европейските институции, тъй като се превръща в своеобразен тест за политическата посока на новото унгарско правителство.

През последните години Унгария беше сред държавите в ЕС, които най-често влизаха в конфликт с Брюксел по теми като независимостта на съдебната система, медийната свобода, миграцията и правата на ЛГБТ хората.

Европейската комисия дори замрази част от европейските средства за страната заради опасения, свързани с върховенството на закона и корупцията.

Смяната на властта в Будапеща породи очаквания за постепенно подобряване на отношенията между Унгария и европейските институции, макар анализатори да предупреждават, че промяната вероятно ще бъде постепенна и ще срещне съпротива от консервативните среди в страната.

Източник: БГНЕС/AFP    
