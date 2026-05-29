Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

У нгарската полиция обяви, че тазгодишното шествие „Будапеща Прайд“ ще може да се проведе без забрана – решение, което бележи рязък завой в политиката на страната след края на дългогодишното управление на националистическия лидер Виктор Орбан.
„По време на процедурата по уведомяване за провеждането на „Прайд 2026“ и последвалите консултации с организаторите не възникнаха основания за забрана на събранието“, съобщиха от полицията в официален отговор до агенция AFP.
Сблъсък и скандал между Унгария и ЕК за прайда
Решението идва само няколко месеца след като новият министър-председател Петер Мадяр пое управлението на страната с обещания за промяна в отношенията с Европейския съюз, възстановяване на диалога с гражданското общество и смекчаване на политиките, които през последните години предизвикваха остри международни критики.
- Рязка промяна след управлението на Орбан
По време на управлението на Виктор Орбан Унгария нееднократно беше обвинявана от европейски институции и правозащитни организации в ограничаване на правата на ЛГБТ общността, натиск върху медиите и подкопаване на върховенството на закона.
Миналата година шествието „Будапеща Прайд“ беше забранено от властите, което доведе до сериозно напрежение между Будапеща и Брюксел. Решението тогава беше определено от критиците като поредна стъпка към ограничаване на гражданските свободи в страната.
Правителството на Орбан защитаваше политиката си с аргумента, че защитава „традиционните семейни ценности“ и интересите на децата. Част от приетите закони бяха остро критикувани от Европейската комисия, която дори започна процедури срещу Унгария заради нарушения на европейските принципи.
Унгария забрани прайда въпреки протестите
- Какво обещава новият премиер
Новият министър-председател Петер Мадяр, който спечели изборите след продължителна политическа криза и засилено обществено недоволство, заяви още в началото на мандата си, че Унгария трябва да възстанови доверието на европейските си партньори.
Макар да не е обявявал радикална либерализация по всички спорни теми, Мадяр даде сигнали, че управлението му ще бъде по-умерено и по-отворено към диалог с различните обществени групи.
Решението за разрешаване на „Будапеща Прайд“ се разглежда като първи символичен знак за промяна в отношението към гражданските права и обществените свободи.
Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр
- Очаква се засилен интерес към шествието
Организаторите на събитието вече приветстваха решението на полицията и заявиха, че очакват тазгодишното издание да бъде едно от най-мащабните досега.
По традиция „Будапеща Прайд“ събира хиляди участници, включително представители на неправителствени организации, активисти, дипломати и граждани от различни европейски държави.
Очаква се събитието да бъде наблюдавано внимателно и от европейските институции, тъй като се превръща в своеобразен тест за политическата посока на новото унгарско правителство.
200 000 на ЛГБТ+ парада в Будапеща въпреки забраната на Орбан (СНИМКИ)
- Напрежението между Будапеща и Брюксел
През последните години Унгария беше сред държавите в ЕС, които най-често влизаха в конфликт с Брюксел по теми като независимостта на съдебната система, медийната свобода, миграцията и правата на ЛГБТ хората.
Европейската комисия дори замрази част от европейските средства за страната заради опасения, свързани с върховенството на закона и корупцията.
Смяната на властта в Будапеща породи очаквания за постепенно подобряване на отношенията между Унгария и европейските институции, макар анализатори да предупреждават, че промяната вероятно ще бъде постепенна и ще срещне съпротива от консервативните среди в страната.