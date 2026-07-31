Украйна удари една от най-големите рафинерии в Русия

У краинските сили нанесоха удар по рафинерията „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ в руския град Волгоград, по комплекса за радиоелектронна борба „Поле‑21“ край Голубивка във временно окупираната Луганска област, както и по други военни цели на противника, съобщи „Укринформ“, цитирайки изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Генералният щаб отбеляза, че „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ е една от най-големите петролни рафинерии в Руската федерация. Нейният капацитет е приблизително 15 милиона тона суров петрол годишно. Обектът произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво и участва в снабдяването на руската армия. Снощи е регистриран директен удар по съоръжението, последван от пожар на територията му. Степента на щетите се оценява.

Удар е нанесен и по руския комплекс за радиоелектронна борба „Поле‑21“ в района на Голубивка, Луганска област.

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Освен това е ударен склад за боеприпаси в района на Наумивка, на територията на Кримския полуостров, както и команден пункт на руските сили в района на Бахмут, Донецка област.