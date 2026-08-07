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Зеленски обяви началото на специални операции срещу руската военна промишленост

Украинските власти твърдят, че подобни удари целят да намалят способността на Москва да произвежда ракети, дронове и боеприпаси, както и да ограничат приходите от износа на петрол

Василена Василева Василена Василева

7 август 2026, 07:08
Зеленски обяви началото на специални операции срещу руската военна промишленост
Източник: iStock Photos/Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски разпореди подготовката на специални операции срещу руската военна промишленост след среща с командването на въоръжените сили и представители на украинското политическо ръководство, съобщи ДПА.

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По думите му операциите ще бъдат насочени срещу конкретни предприятия от руския военно-промишлен комплекс, които вече са идентифицирани от украинските служби.

„Всички участници в срещата получиха ясни задачи и очаквам те да бъдат изпълнени изцяло“, заяви Зеленски в публикация във Facebook.

Президентът подчерта, че целта е значително да бъде отслабен капацитетът на руската военна индустрия. Той изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и критично важни компоненти от чужбина, които ѝ позволяват да произвежда ракети, дронове и друго въоръжение.

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„Виждаме, че всяка руска ракета, всеки дрон и почти всяко оръжие съдържат ключови компоненти, произведени в други държави. Без тях тези оръжия просто не биха могли да съществуват“, посочи Зеленски.

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През последните месеци Киев значително увеличи атаките срещу стратегически обекти в Русия. Сред основните цели са нефтопреработвателни предприятия, складове за гориво, военни летища и оръжейни заводи.

За тези операции Украйна използва ударни дронове с голям обсег, способни да поразяват цели на хиляди километри навътре в руска територия, включително в райони на Сибир, отбелязва ДПА.

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Украйна постепенно разви собствено производство на далекобойни безпилотни системи. През последната година Киев все по-често атакува обекти, които имат ключово значение за руската военна логистика и производството на оръжия.

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Украинските власти твърдят, че подобни удари целят да намалят способността на Русия да произвежда ракети, дронове и боеприпаси, както и да ограничат приходите от износа на петрол. Москва определя тези атаки като терористични действия и редовно съобщава, че голяма част от украинските дронове са били прехванати от руската противовъздушна отбрана.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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