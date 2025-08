Украйна с масирани удари по руски петролни съоръжения

У крайна и тази нощ предприе масирани атаки с дронове срещу няколко области в Русия, предизвиквайки експлозии в съоръжения за преработка на петрол, предаде ДПА, като се позова на съобщения в социалните медии.

Властите в засегнатите Самарска, Пензенска и Рязанска област потвърдиха нападенията с дронове и заявиха, че отломки от прехванати дронове са попаднали в промишлени обекти, въпреки че официално не се съобщава за щети или пострадали.

На руското летище Самара днес бяха въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети, за да се гарантира безопасността на полетите, съобщи в "Телеграм" Артьом Кореняко, говорител на руския орган за гражданска авиация "Росавиация", цитиран от Ройтерс. Летището е разположено близо до река Волга в Самарска област, югоизточно от Москва. По-късно ограниченията бяха отменени.

🚨 #BREAKING — Ukrainian drones strike Novokuybyshevsk facility in Samara, Russia after flying 1000 km from the front lines. 🇺🇦🇷🇺 pic.twitter.com/zcXcHoS6AM

За видеоклип, публикуван в социалните медии, се твърди, че показва голяма експлозия в петролно съоръжение близо до град Самара, предаде ДПА.

В Рязан изглежда е било засегнато друго нефтено съоръжение. Според украинските военни е била поразена петролна рафинерия, при което на нейна територия е избухнал пожар.

🇺🇦 BIG | Today, the Defense Forces of Ukraine successfully struck verified targets of the Russian Federation involved in supporting the armed aggression against our state, — General Staff



The attack was a response to recent terrorist shelling by Russia of Ukrainian cities,… pic.twitter.com/b1LLkYmd4s