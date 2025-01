Зеленски: Дроновете компенсират недостига на други оръжия

У краинският президент Володимир Зеленски изтъкна ролята на дроновете в продължаващата война, заявявайки, че Украйна ще продължи да увеличава усилията си за големи доставки на безпилотни бойни системи за въоръжените сили, предаде Укринформ.

⚡️Russia launches over 300 drones, 20 missiles at Ukraine in first 3 days of new year, Zelensky says.



President Volodymyr Zelensky added that the Russian army also strikes settlements close to the front line with guided aerial bombs every day.https://t.co/8LrPKRaF52