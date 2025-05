Украйна арестува шпиони, работещи за Унгария

К иев заяви, че е разкрил мрежа от агенти в Украйна, работещи за унгарското военно разузнаване, което е първи случай в историята на страната, съобщава „Нюзуик“ (Newsweek).

СБУ, украинската разузнавателна служба, обвини предполагаемите шпиони в събиране на информация за военната сигурност на Закарпатската област и търсене на уязвимости в наземната и противовъздушната отбрана там. Освен това, агентите са имали задачата

да проучат мнението на местните жители, по-специално как биха реагирали, ако унгарски войски влязат в региона,

съобщи СБУ.

Властите арестуваха двама души – мъж и жена, и двамата бивши военнослужещи на Украйна, обвинени в предаване на информация на своите унгарски посредници в замяна на пари. Те са изправени пред доживотен затвор, ако бъдат осъдени.

For the first time in Ukraine’s history, the Security Service of Ukraine (SBU) has uncovered a spy network operated by Hungarian military intelligence, targeting national security interests. The agents focused on gathering intelligence in the Zakarpattia region—assessing… pic.twitter.com/eiUKCpLerl

СБУ заяви, че агентите са били управлявани от кадрови офицер от унгарското военно разузнаване и че е установила самоличността на лицето, въпреки че не е било посочено името му. Арестуваният украинец е 40-годишен бивш военнослужещ от област Берегово, който според СБУ е бил вербуван през 2021 г., но е „активиран“ едва през септември 2024 г.

Той е бил „натоварен със задачата да проучи местните настроения“, съобщи СБУ. Това включва как военният персонал и цивилните биха реагирали, ако унгарските мироопазващи войски влязат в Закарпатска област.

Но той също така е

търсел информация за това каква военна техника и оръжия могат да бъдат закупени на местния черен пазар, кои военни сили са разположени там,

включително броя на бойните и транспортните машини и силата на правоохранителните органи. Освен това, СБУ заяви, че агентът „лично е разузнал разполагането на отбранителните сили и местоположението на зенитно-ракетните системи С-300 в региона“.

Мъжът твърди, че е отнесъл разузнавателната информация в Унгария, за да докладва на своя ръководител, след като е получил документация, която го е удостоверявала като болногледач на болния му баща, нуждаещ се от лечение в чужбина. Ръководителят му е дал пари в брой, за да финансира дейността си.

„Сред другите задължения на предателят е било да вербува мрежа от информатори. СБУ установи, че той се е опитал да вербува поне още две лица“, съобщи разузнавателната служба. „Със създаването на тази шпионска мрежа, чуждестранната разузнавателна служба се е надявала да разшири обхвата си на събиране на информация, за да включи данни както от близките до фронта, така и от фронтовата линия“.

Агентът твърди, че е провел втора среща със своя ръководител през март 2025 г., където е „получил телефон, оборудван със специализиран софтуер за тайни комуникации“, се казва в съобщението на СБУ. „Новите му заповеди включват идентифициране на служебни превозни средства, принадлежащи на членове на украинските сили за сигурност и отбрана в Закарпатска област“, продължава съобщението.

„Той е трябвало също така да събира и предава на унгарското разузнаване данни за загубите на украинските въоръжени сили във войната

и текущите развития на фронтовата линия – и вече е установил подходящ контакт в рамките на отбранителните сили“, се казва още в информацията от СБУ.

От разузнавателната служба заявиха, че арестуваната жена е бивш военнослужещ от украинските сили за сигурност и отбрана, която е напуснала подразделението си през 2025 г.

Just after one day of the Hungarian Defence Minister leaked record, the Ukrainian SBU exposed the whole network of Hungarian spy activities in Ukraine, which targeted Zakarpattia defense capabilities and detained 2 suspect whom worked for the Hungarian secret services https://t.co/k2kTXng2Pw pic.twitter.com/FxXKKQKQv1