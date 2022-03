Украински власти: 9 убити в Суми, включително 2 деца

Д евет души загинаха при руски въздушен удар в североизточния град Суми в понеделник вечерта, според Държавната служба за извънредни ситуации (SES) в Украйна. За това съобщават от CNN.

Сред загиналите има две деца, съобщиха от СЕС.

Министерството на вътрешните работи на Украйна заяви, че атаката е въздушен удар срещу жилищен блок. Една пострадала жена е спасена от развалините.

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes. pic.twitter.com/z2j9Gl6A02