Украински депутат наби руски депутат в Анкара

В турската столица Анкара се стигна до сбиване между членове на украинската и руската делегация на заседание на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС), съобщи БГНЕС.

По време на речта на руския депутат Олга Тимофеева членовете на украинската делегация се опитаха да разгърнат знамената си зад гърба ѝ и започнаха да скандират антируски лозунги. Членове на руската делегация се опитаха да пречат на украинците, след което последва спречкване.

Председателят на турския парламент Мустафа Сентоп, който председателстваше срещата, се намеси и призова участниците да запазят спокойствие.

По-късно, в кулоарите на събитието, възникна нова, още по-жестока свада между украинци и руснаци. Видеото от този инцидент беше публикувано от украинския депутат Александър Мариковски.

Руският депутат Валерий Ставицки изтръгна украинското знаме от ръцете на Мариковски. Последният веднага се втурна да си върне флага, като същевременно удари руснака в главата. Наложи се намесата на охраната на турския парламент. Посолството на Русия съобщи, че руският депутат е откаран в болница.

🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.



The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face.